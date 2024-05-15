Армия РФ ударила по Сумщине по артиллерии и РСЗО — погибла женщина

В среду, 15 мая, российские террористы обстреляли Сумскую область по артиллерии и РСЗО.
Что известно об обстреле Сумской области
Также известно о возгорании жилого дома на территории Эсманской общины. На месте работают все необходимые службы.
Есть ли угроза наступления армии РФ на Сумщине
По словам военного аналитика Defence Express Ивана Киричевского, оккупационная армия РФ может попытаться начать наступление в Сумской области, однако не достигнет каких-либо значительных успехов.
Киричевский также подчеркнул, что в наступлении на Харьковщине оккупационная армия РФ задействовала около 30 тыс. захватчиков.
Однако этого оказалось маловато даже для того, чтобы прорваться в Волчанск.
Он подчеркнул, что все будет зависеть даже не от численности вражеских сил, а в том, насколько увеличится линия фронта.
То есть придется распределять тот же объем боеприпасов, техники и резервов, который был до этого, — объясняет аналитик.
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