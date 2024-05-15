Армия РФ ударила по Сумщине по артиллерии и РСЗО — погибла женщина

В среду, 15 мая, российские террористы обстреляли Сумскую область по артиллерии и РСЗО.

Что известно об обстреле Сумской области

В результате вражеских артобстрелов и обстрелов из РСЗО по территории Эсманской общины Шосткинского района погибла местная жительница 1964 года рождения, — говорится в сообщении. Поделиться

Также известно о возгорании жилого дома на территории Эсманской общины. На месте работают все необходимые службы.

Призываем жителей приграничья воспользоваться возможностями эвакуации. Сохраните свою жизнь и своих родных, — подчеркнули в ОВА. Поделиться

Есть ли угроза наступления армии РФ на Сумщине

По словам военного аналитика Defence Express Ивана Киричевского, оккупационная армия РФ может попытаться начать наступление в Сумской области, однако не достигнет каких-либо значительных успехов.

Что касается актуальных сценариев на Сумщине, то придется отталкиваться от первых слов главы ГУР Буданова, который очертил сценарий, что, вероятно, еще 3-4 дня россияне будут пытаться атаковать на Харьковщине, чтобы растянуть линию обороны ВСУ и дальше враг попытается атаковать на Сумщине. Но можно сделать поправку на то, что если россияне действительно пойдут атаковать на Сумщине, то боевые действия будут иметь меньший масштаб потому, что там россияне сосредоточили группировку где-то 10 тыс. штыков, — объясняет аналитик. Поделиться

Киричевский также подчеркнул, что в наступлении на Харьковщине оккупационная армия РФ задействовала около 30 тыс. захватчиков.

Однако этого оказалось маловато даже для того, чтобы прорваться в Волчанск.

Исходя из сообщений Генштаба Украины о том, что отдельные группы россиян попытались просочиться на окраины Волчанская, но их оттуда выбили, очевидно, что значительного масштаба гипотетическая российская операция на Сумщине не получит, — заключает аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что все будет зависеть даже не от численности вражеских сил, а в том, насколько увеличится линия фронта.