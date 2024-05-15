Армія РФ вдарила по Сумщині з артилерії та РСЗВ — загинула жінка

У середу, 15 травня, російські терористи обстріляли Сумську область з артилерії та РСЗВ.
Що відомо про обстріл Сумської області
Також відомо про загоряння житлового будинку на території Есманської громади. На місці працюють всі необхідні служби.
Чи є загроза наступу армії РФ на Сумщині
За словами військового аналітика Defence Express Івана Киричевського, окупаційна армія РФ може спробувати розпочати наступ у Сумській області, однак не досягне якихось значних успіхів.
Киричевський також підкреслив, що у наступі на Харківщині окупаційна армія РФ задіяла близько 30 тис загарбників.
Однак цього виявилось замало навіть для того, щоб прорватись у Вовчанськ.
Він підкреслив, що наразі все залежатиме навіть не від чисельності ворожих сил, а у тому, наскільки збільшиться лінія фронту.
Тобто доведеться розподіляти той самий обсяг боєприпасів, техніки й резервів, який був до цього, — пояснює аналітик.
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