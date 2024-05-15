Армія РФ вдарила по Сумщині з артилерії та РСЗВ — загинула жінка

У середу, 15 травня, російські терористи обстріляли Сумську область з артилерії та РСЗВ.

Що відомо про обстріл Сумської області

Внаслідок ворожих артобстрілів та обстрілів з РСЗВ територією Есманської громади Шосткинського району загинула місцева мешканка 1964 року народження, — йдеться в повідомленні. Поширити

Також відомо про загоряння житлового будинку на території Есманської громади. На місці працюють всі необхідні служби.

Закликаємо жителів прикордоння скористатись можливостями евакуації. Збережіть життя своє та своїх рідних, — наголосили в ОВА. Поширити

Чи є загроза наступу армії РФ на Сумщині

За словами військового аналітика Defence Express Івана Киричевського, окупаційна армія РФ може спробувати розпочати наступ у Сумській області, однак не досягне якихось значних успіхів.

Щодо актуальних сценаріїв на Сумщині, то доведеться відштовхуватися від перших слів очільника ГУР Буданова, який окреслив сценарій, що ймовірно ще 3-4 дні росіяни намагатимуться атакувати на Харківщині, щоб розтягнути лінію оборони ЗСУ й далі ворог спробує атакувати на Сумщині. Але можна зробити поправку на те, що, якщо росіяни справді підуть атакувати на Сумщині, то бойові дії матимуть менший масштаб тому, що там росіяни зосередили угруповання десь 10 тис. багнетів, — пояснює аналітик. Поширити

Киричевський також підкреслив, що у наступі на Харківщині окупаційна армія РФ задіяла близько 30 тис загарбників.

Однак цього виявилось замало навіть для того, щоб прорватись у Вовчанськ.

Виходячи з повідомлень Генштабу України про те, що окремі групи росіян спробували просочитися на околиці Вовчанська, але їх звідти вибили, то очевидно, що значного масштабу гіпотетична російська операція на Сумщині не отримає, — робить висновок аналітик. Поширити

Він підкреслив, що наразі все залежатиме навіть не від чисельності ворожих сил, а у тому, наскільки збільшиться лінія фронту.