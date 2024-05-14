За словами військового аналітика Defence Express Івана Киричевського, окупаційна армія РФ може спробувати розпочати наступ у Сумській області, однак не досягне якихось значних успіхів.
Чи є загроза наступу армії РФ на Сумщині
Киричевський також підкреслив, що у наступі на Харківщині окупаційна армія РФ задіяла близько 30 тис загарбників.
Однак цього виявилось замало навіть для того, щоб прорватись у Вовчанськ.
Він підкреслив, що наразі все залежатиме навіть не від чисельності ворожих сил, а у тому, наскільки збільшиться лінія фронту.
Як Росія наступом на Харківщині намагалась залякати українців
Військовий аналітик та полковник запасу ЗСУ Петро Черник у коментарі журналістам 24 каналу зазначив, що кремлівська пропаганда після початку наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах Харкова почала активно лякати українців страшною кризою і патовою ситуацією.
Черник підкреслив, що частково російським окупантам вдалось домогтись свого.
При цьому аналітик закликав українців заспокоїтись, адже у 2022 році ситуація на Харківщині була значно гіршою, а колони російських окупантів намагались прорвартись у Харків.
Росіяни досягли сплеску інформаційно-психологічної операції в частині відволікання уваги від Східного плацдарму.
Якщо заглянути в російські пабліки, можна побачити, що вже ніхто не говорить про Часів Яр.
Там уже "велетенська перемога", що ось-ось Росія візьме Харків, завтра зайде в Дніпро, післязавтра — в Одесу, та навіть Київ будуть штурмувати.
За його словами, окупаційній армії РФ досі не вдається вийти до адмінкордонів на Донеччині та Луганщині і вони вирішили змінити акценти та відкрити новий фронт на Харківщині.
Загалом оборона складається з 15 кілометрів. У ворога немає прориву на таку відстань. Натепер окупанти зупинилися в оперативній смузі, тобто максимум на 7 кілометрів від кордону.
На думку Черника, аналогічним чином окупаційна армія РФ може почати діяти у Сумській області.
Для цього, за його словами, ворог може додатково задіяти 5 — 7 тис особового складу, оскільки загалом угруповання "Сєвєр" складає близько 40 тис російських військових.
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