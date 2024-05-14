За словами військового аналітика Defence Express Івана Киричевського, окупаційна армія РФ може спробувати розпочати наступ у Сумській області, однак не досягне якихось значних успіхів.

Чи є загроза наступу армії РФ на Сумщині

Щодо актуальних сценаріїв на Сумщині, то доведеться відштовхуватися від перших слів очільника ГУР Буданова, який окреслив сценарій, що ймовірно ще 3-4 дні росіяни намагатимуться атакувати на Харківщині, щоб розтягнути лінію оборони ЗСУ й далі ворог спробує атакувати на Сумщині. Але можна зробити поправку на те, що, якщо росіяни справді підуть атакувати на Сумщині, то бойові дії матимуть менший масштаб тому, що там росіяни зосередили угруповання десь 10 тис. багнетів, — пояснює аналітик. Поширити

Киричевський також підкреслив, що у наступі на Харківщині окупаційна армія РФ задіяла близько 30 тис загарбників.

Однак цього виявилось замало навіть для того, щоб прорватись у Вовчанськ.

Виходячи з повідомлень Генштабу України про те, що окремі групи росіян спробували просочитися на околиці Вовчанська, але їх звідти вибили, то очевидно, що значного масштабу гіпотетична російська операція на Сумщині не отримає, — робить висновок аналітик. Поширити

Він підкреслив, що наразі все залежатиме навіть не від чисельності ворожих сил, а у тому, наскільки збільшиться лінія фронту.

Тобто доведеться розподіляти той самий обсяг боєприпасів, техніки й резервів, який був до цього, — пояснює аналітик. Поширити

Як Росія наступом на Харківщині намагалась залякати українців

Військовий аналітик та полковник запасу ЗСУ Петро Черник у коментарі журналістам 24 каналу зазначив, що кремлівська пропаганда після початку наступу окупаційної армії РФ у прикордонних районах Харкова почала активно лякати українців страшною кризою і патовою ситуацією.

Черник підкреслив, що частково російським окупантам вдалось домогтись свого.

При цьому аналітик закликав українців заспокоїтись, адже у 2022 році ситуація на Харківщині була значно гіршою, а колони російських окупантів намагались прорвартись у Харків.

Росіяни досягли сплеску інформаційно-психологічної операції в частині відволікання уваги від Східного плацдарму.

Якщо заглянути в російські пабліки, можна побачити, що вже ніхто не говорить про Часів Яр.

Там уже "велетенська перемога", що ось-ось Росія візьме Харків, завтра зайде в Дніпро, післязавтра — в Одесу, та навіть Київ будуть штурмувати.

Паніка, особливо 12 — 13 травня була на дуже високому рівні. Благо, що не спровокували гуманітарну кризу, якої добивалися. На мій погляд, для них було головним завданням, щоб Харків "закипів" у частині біженців. Противник тиснув, тисне і буде тиснути. Ми знаємо, що війна екзистенційна. Нічого там не змінилося і не зміниться, — пояснює аналітик. Поширити

За його словами, окупаційній армії РФ досі не вдається вийти до адмінкордонів на Донеччині та Луганщині і вони вирішили змінити акценти та відкрити новий фронт на Харківщині.

Вони жодних наших військ не розтягнули. Ми не зняли з якоїсь локації війська і не перемістили на Харківщину. Ми увели резерви — це дуже важлива деталь. Резерви, за оперативними показниками, залежно від рівня — ротного, дивізійного чи корпусного — можуть складати від 15 до 30% чисельності війська, — наголосив Черник. Поширити

Загалом оборона складається з 15 кілометрів. У ворога немає прориву на таку відстань. Натепер окупанти зупинилися в оперативній смузі, тобто максимум на 7 кілометрів від кордону.

На думку Черника, аналогічним чином окупаційна армія РФ може почати діяти у Сумській області.

Для цього, за його словами, ворог може додатково задіяти 5 — 7 тис особового складу, оскільки загалом угруповання "Сєвєр" складає близько 40 тис російських військових.