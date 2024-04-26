Росія обстріляла Сумську область. Від атаки загинула жінка
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Сумську область. Від атаки загинула жінка

Сумська ОВА
дснс
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Окупанти РФ з артилерії обстріляли прикордонне місто Білопілля в Сумській області. 

Що відомо про обстріл Сумської області

Як зазначається, 26 квітня ворог здійснив артилерійський обстріл міста Білопілля Сумського району. Зафіксовано 5 вибухів.

Попередньо, за даними ОВА, внаслідок обстрілу одна жінка загинула, чотири людини отримали поранення.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу, багатоповерхові і приватні будинки, торговельний центр, приміщення банку, гаражні приміщення, автомобілі, трактор.

Яка ситуація на Сумщині

За даними начальника Сумської ОВА Ігоря Кальченка, вночі та зранку 14 квітня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади.

  • Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).

  • Свеська громада: здійснено обстріл РСЗВ (5 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

  • Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

  • Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (6 вибухів)

Також злочинна армія РФ 19 квітня з артилерії обстріляла одну з громад у Сумській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина та ще троє отримали поранення. 

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