Россия обстреляла Сумскую область. От атаки погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Сумскую область. От атаки погибла женщина

Сумская ОВА
дснс
Read in English
Читати українською

Оккупанты РФ из артиллерии обстреляли пограничный город Белополье в Сумской области.

Что известно об обстреле Сумской области

Как отмечается, 26 апреля враг совершил артиллерийский обстрел города Белополье Сумского района. Зафиксировано 5 взрывов.

Предварительно, по данным ОВА, в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения.

Также в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.

Какая ситуация в Сумской области

По данным начальника Сумской ОВА Игоря Кальченко, ночью и утром 14 апреля россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы подверглись Николаевской, Миропольской, Краснопольской и Свеской общинам.

  • Николаевское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

  • Светское общество: осуществлен обстрел РСЗО (5 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).

  • Миропольская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

  • Краснопольское общество: зафиксирован артобстрел (6 взрывов)

Также преступная армия РФ 19 апреля из артиллерии обстреляла одну из общин в Сумской области. В результате вражеского обстрела погиб один человек и еще трое получили ранения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла приграничье Сумщины. Погиб человек, среди раненых ребенок
Сумская ОВА
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей из двух громад
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ атаковали дроном гражданский грузовик в Сумской области. Погиб водитель
Офис Генерального прокурора
Грузовик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?