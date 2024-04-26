Россия обстреляла Сумскую область. От атаки погибла женщина

Оккупанты РФ из артиллерии обстреляли пограничный город Белополье в Сумской области.

Что известно об обстреле Сумской области

Как отмечается, 26 апреля враг совершил артиллерийский обстрел города Белополье Сумского района. Зафиксировано 5 взрывов.

Предварительно, по данным ОВА, в результате обстрела одна женщина погибла, четыре человека получили ранения.

Также в результате обстрела повреждены помещения медицинского учреждения, многоэтажные и частные дома, торговый центр, помещение банка, гаражные помещения, автомобили, трактор.

Какая ситуация в Сумской области

По данным начальника Сумской ОВА Игоря Кальченко, ночью и утром 14 апреля россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы подверглись Николаевской, Миропольской, Краснопольской и Свеской общинам.

Николаевское общество: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

Светское общество: осуществлен обстрел РСЗО (5 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).

Миропольская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

Краснопольское общество: зафиксирован артобстрел (6 взрывов)