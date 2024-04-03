Армия РФ обстреляла приграничье Сумщины. Погиб человек, среди раненых ребенок

Российские войска атаковали приграничье Сумской области 3 апреля. Один человек погиб, среди раненых — 4-летний ребенок.
Россия в очередной раз атаковала Сумскую область
Как отмечается, 9:25, россияне нанесли ракетный удар по Краснопольской общине. Погиб один человек. Также травмированы двое жителей общины — отец и 4-летний сын.
Кроме того, в результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры.
Предыдущие обстрелы РФ по Сумщине
12 марта российская армия с самолета сбросила авиабомбы на Великописаревскую общину. В результате обстрела были ранены 5 детей.
Всего в течение дня россияне вели 82 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировали 383 взрыва.
Краснопольское общество: враг бил из артиллерии (19 взрывов) и минометов (19 взрывов).
Зноб-Новгородская община: совершены минометные обстрелы (10 взрывов).
Белопольское общество: зафиксированы обстрелы из артиллерии (51 взрыв), минометов (19 взрывов), СПГ (10 взрывов), РСЗО (8 взрывов) и удар дроном-камикадзе типа FPV (4 взрыва).
Хотинская община: 10 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артиллерийский обстрел (6 взрывов).
Середино-будская община: враг ударил из РСЗО (4 взрыва), минометов (22 взрыва). Также произошла атака дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).
Эсманьское общество: совершены обстрелы из артиллерии (7 взрывов).
Ворожбянская община: зафиксированы обстрелы из артиллерии (7 взрывов).
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