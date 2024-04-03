Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини. Загинула людина, серед поранених дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини. Загинула людина, серед поранених дитина

Сумська ОВА
обстріл

Російські війська атакували прикордоння Сумської області 3 квітня. Одна людина загинула, серед поранених — 4-річна дитина.

Росія вкотре атакувала Сумщину

Як зазначається, 9:25, росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Загинула одна людина. Також травмовано двох жителів громади — батька та 4-річного сина.

Крім того, внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.

На місці працюють всі необхідні служби. Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигналами повітряних тривог, — додали в ОВА.

Попередні обстріли РФ по Сумщині

12 березня російська армія з літака скинула авіабомби на Великописарівську громаду. Внаслідок обстрілу було поранено 5 дітей.

Загалом протягом дня росіяни вели 82 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксували 383 вибухи.

  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів) та мінометів (19 вибухів).

  • Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

  • Білопільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (51 вибух), мінометів (19 вибухів), СПГ (10 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та удар дроном-камікадзе типу FPV (4 вибухи).

Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (6 вибухів).

  • Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (22 вибухи). Також відбулася атака дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

  • Есманьська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів).

  • Ворожбянська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (7 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (60 вибухів), мінометів (11 вибухів), обстріл з гелікоптерів ракет НАР (43 вибухи), — повідомляли в ОВА.

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