Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини. Загинула людина, серед поранених дитина

Російські війська атакували прикордоння Сумської області 3 квітня. Одна людина загинула, серед поранених — 4-річна дитина.
Росія вкотре атакувала Сумщину
Як зазначається, 9:25, росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Загинула одна людина. Також травмовано двох жителів громади — батька та 4-річного сина.
Крім того, внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.
Попередні обстріли РФ по Сумщині
12 березня російська армія з літака скинула авіабомби на Великописарівську громаду. Внаслідок обстрілу було поранено 5 дітей.
Загалом протягом дня росіяни вели 82 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксували 383 вибухи.
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів) та мінометів (19 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (51 вибух), мінометів (19 вибухів), СПГ (10 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та удар дроном-камікадзе типу FPV (4 вибухи).
Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (6 вибухів).
Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (22 вибухи). Також відбулася атака дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).
Есманьська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів).
Ворожбянська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (7 вибухів).
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