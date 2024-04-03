Армія РФ обстріляла прикордоння Сумщини. Загинула людина, серед поранених дитина

Росія вкотре атакувала Сумщину

Як зазначається, 9:25, росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. Загинула одна людина. Також травмовано двох жителів громади — батька та 4-річного сина.

Крім того, внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.

На місці працюють всі необхідні служби. Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигналами повітряних тривог, — додали в ОВА. Поширити

Попередні обстріли РФ по Сумщині

12 березня російська армія з літака скинула авіабомби на Великописарівську громаду. Внаслідок обстрілу було поранено 5 дітей.

Загалом протягом дня росіяни вели 82 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксували 383 вибухи.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів) та мінометів (19 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (51 вибух), мінометів (19 вибухів), СПГ (10 вибухів), РСЗВ (8 вибухів) та удар дроном-камікадзе типу FPV (4 вибухи).

Хотінська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також був артилерійський обстріл (6 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (4 вибухи), мінометів (22 вибухи). Також відбулася атака дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух).

Есманьська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів).

Ворожбянська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (7 вибухів).