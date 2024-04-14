Войска РФ атаковали дроном гражданский грузовик в Сумской области. Погиб водитель

Российские оккупанты 14 апреля сбросили с дрона взрывчатку на грузовик в Сумской области. Водитель транспортного средства погиб.

Оккупанты атаковали дроном грузовик на Сумщине

Офис генерального прокурора сообщает, что 14 апреля 2024 около 8:00 оккупанты на территории Краснопольской общины Сумского района сбросили с дрона взрывчатку на грузовик.

Водитель грузовика погиб.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Сумской области

По данным начальника Сумской ОВА Игоря Кальченко, ночью и утром 14 апреля россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы подверглись Николаевской, Миропольской, Краснопольской и Свеской общинам.