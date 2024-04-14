Войска РФ атаковали дроном гражданский грузовик в Сумской области. Погиб водитель

Российские оккупанты 14 апреля сбросили с дрона взрывчатку на грузовик в Сумской области. Водитель транспортного средства погиб.
Оккупанты атаковали дроном грузовик на Сумщине
Офис генерального прокурора сообщает, что 14 апреля 2024 около 8:00 оккупанты на территории Краснопольской общины Сумского района сбросили с дрона взрывчатку на грузовик.
Водитель грузовика погиб.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Сумской области
По данным начальника Сумской ОВА Игоря Кальченко, ночью и утром 14 апреля россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы подверглись Николаевской, Миропольской, Краснопольской и Свеской общинам.
Николаевское община: враг бил из артиллерии (7 взрывов).
Свескае община: осуществлен обстрел РСЗО (5 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).
Миропольская община: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
Краснопольская община: зафиксирован артобстрел (6 взрывов).
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