Війська РФ атакували дроном цивільну вантажівку на Сумщині. Загинув водій
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували дроном цивільну вантажівку на Сумщині. Загинув водій

Офіс Генерального прокурора
Вантажівка

Російські окупанти 14 квітня скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Сумській області. Водій транспортного засобу загинув.

Окупанти атакували дроном вантажівку на Сумщині

Офіс генерального прокурора повідомляє, що 14 квітня 2024 року близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку.

Водій вантажівки загинув.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація на Сумщині

За даними начальника Сумської ОВА Ігоря Кальченка, вночі та зранку 14 квітня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади.

  • Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).

  • Свеська громада: здійснено обстріл РСЗВ (5 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

  • Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

  • Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (6 вибухів).

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