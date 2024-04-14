Російські окупанти 14 квітня скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Сумській області. Водій транспортного засобу загинув.
Окупанти атакували дроном вантажівку на Сумщині
Офіс генерального прокурора повідомляє, що 14 квітня 2024 року близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку.
Водій вантажівки загинув.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).
Ситуація на Сумщині
За даними начальника Сумської ОВА Ігоря Кальченка, вночі та зранку 14 квітня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади.
Миколаївська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).
Свеська громада: здійснено обстріл РСЗВ (5 вибухів) та артилерії (12 вибухів).
Миропільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (6 вибухів).
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