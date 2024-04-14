Російські окупанти 14 квітня скинули з дрона вибухівку на вантажівку у Сумській області. Водій транспортного засобу загинув.

Окупанти атакували дроном вантажівку на Сумщині

Офіс генерального прокурора повідомляє, що 14 квітня 2024 року близько 8:00 окупанти на території Краснопільської громади Сумського району скинули з дрона вибухівку на вантажівку.

Водій вантажівки загинув.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством(ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація на Сумщині

За даними начальника Сумської ОВА Ігоря Кальченка, вночі та зранку 14 квітня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Краснопільська та Свеська громади.