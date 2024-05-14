По словам военного аналитика Defence Express Ивана Киричевского, оккупационная армия РФ может попытаться начать наступление в Сумской области, однако не достигнет каких-либо значительных успехов.
Есть ли угроза наступления армии РФ на Сумщине
Киричевский также подчеркнул, что в наступлении на Харьковщине оккупационная армия РФ задействовала около 30 тыс. захватчиков.
Однако этого оказалось маловато даже для того, чтобы прорваться в Волчанск.
Он подчеркнул, что все будет зависеть даже не от численности вражеских сил, а в том, насколько увеличится линия фронта.
Как Россия наступлением на Харьковщине пыталась запугать украинцев
Военный аналитик и полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии журналистам 24 канала отметил, что кремлевская пропаганда после начала наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах Харькова начала активно пугать украинцев страшным кризисом и патовой ситуацией.
Черник подчеркнул, что частично российским оккупантам удалось добиться своего.
При этом аналитик призвал украинцев успокоиться, ведь в 2022 году ситуация в Харьковской области была значительно хуже, а колонны российских оккупантов пытались прорваться в Харьков.
Россияне достигли всплеска информационно-психологической операции по отвлечению внимания от Восточного плацдарма.
Если заглянуть в русские паблики, можно увидеть, что уже никто не говорит о Временном Яре.
Там уже "огромная победа", что вот-вот Россия возьмет Харьков, завтра зайдет в Днепр, послезавтра — в Одессу, и Киев будут штурмовать.
По его словам, оккупационной армии РФ до сих пор не удается выйти к админграницам в Донецкой и Луганской областях и они решили изменить акценты и открыть новый фронт в Харьковской области.
В общей сложности оборона состоит из 15 километров. У врага нет прорыва на такое расстояние. В настоящее время оккупанты остановились в оперативной полосе, то есть максимум на 7 километров от границы.
По мнению Черника, аналогичным образом оккупационная армия РФ может начать действовать в Сумской области.
Для этого, по его словам, враг может дополнительно задействовать 5-7 тыс. личного состава, поскольку в общей сложности группировка "Север" составляет около 40 тыс. российских военных.
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