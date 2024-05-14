По словам военного аналитика Defence Express Ивана Киричевского, оккупационная армия РФ может попытаться начать наступление в Сумской области, однако не достигнет каких-либо значительных успехов.

Есть ли угроза наступления армии РФ на Сумщине

Что касается актуальных сценариев на Сумщине, то придется отталкиваться от первых слов главы ГУР Буданова, который очертил сценарий, что, вероятно, еще 3-4 дня россияне будут пытаться атаковать на Харьковщине, чтобы растянуть линию обороны ВСУ и дальше враг попытается атаковать на Сумщине. Но можно сделать поправку на то, что если россияне действительно пойдут атаковать на Сумщине, то боевые действия будут иметь меньший масштаб потому, что там россияне сосредоточили группировку где-то 10 тыс. штыков, — объясняет аналитик. Поделиться

Киричевский также подчеркнул, что в наступлении на Харьковщине оккупационная армия РФ задействовала около 30 тыс. захватчиков.

Однако этого оказалось маловато даже для того, чтобы прорваться в Волчанск.

Исходя из сообщений Генштаба Украины о том, что отдельные группы россиян попытались просочиться на окраины Волчанская, но их оттуда выбили, очевидно, что значительного масштаба гипотетическая российская операция на Сумщине не получит, — заключает аналитик. Поделиться

Он подчеркнул, что все будет зависеть даже не от численности вражеских сил, а в том, насколько увеличится линия фронта.

То есть придется распределять тот же объем боеприпасов, техники и резервов, который был до этого, — объясняет аналитик. Поделиться

Как Россия наступлением на Харьковщине пыталась запугать украинцев

Военный аналитик и полковник запаса ВСУ Петр Черник в комментарии журналистам 24 канала отметил, что кремлевская пропаганда после начала наступления оккупационной армии РФ в приграничных районах Харькова начала активно пугать украинцев страшным кризисом и патовой ситуацией.

Черник подчеркнул, что частично российским оккупантам удалось добиться своего.

При этом аналитик призвал украинцев успокоиться, ведь в 2022 году ситуация в Харьковской области была значительно хуже, а колонны российских оккупантов пытались прорваться в Харьков.

Россияне достигли всплеска информационно-психологической операции по отвлечению внимания от Восточного плацдарма.

Если заглянуть в русские паблики, можно увидеть, что уже никто не говорит о Временном Яре.

Там уже "огромная победа", что вот-вот Россия возьмет Харьков, завтра зайдет в Днепр, послезавтра — в Одессу, и Киев будут штурмовать.

Паника, особенно 12-13 мая была на очень высоком уровне. Благо, что не спровоцировали добивавшиеся гуманитарный кризис. На мой взгляд, для них была главная задача, чтобы Харьков "закипел" в части беженцев. Противник давил, давит и будет давить. Мы знаем, что война экзистенциальна. Ничего там не изменилось и не изменится, — объясняет аналитик. Поделиться

По его словам, оккупационной армии РФ до сих пор не удается выйти к админграницам в Донецкой и Луганской областях и они решили изменить акценты и открыть новый фронт в Харьковской области.

Они никаких наших войск не растащили. Мы не сняли с какой-то локации войска и не переместили на Харьковщину. Мы ввели резервы — это очень важная деталь. Резервы, по оперативным показателям, в зависимости от уровня — ротного, дивизионного или корпусного — могут составлять от 15 до 30% численности войска, — подчеркнул Черник. Поделиться

В общей сложности оборона состоит из 15 километров. У врага нет прорыва на такое расстояние. В настоящее время оккупанты остановились в оперативной полосе, то есть максимум на 7 километров от границы.

По мнению Черника, аналогичным образом оккупационная армия РФ может начать действовать в Сумской области.

Для этого, по его словам, враг может дополнительно задействовать 5-7 тыс. личного состава, поскольку в общей сложности группировка "Север" составляет около 40 тыс. российских военных.