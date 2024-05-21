Аналитики предупредили о планах армии РФ на Сумском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики предупредили о планах армии РФ на Сумском направлении

всу
Читати українською
Источник:  ISW

Российские войска накапливают ограниченные и недоукомплектованные силы у границы с Сумской областью, чтобы оттянуть ВСУ в этот район по другим направлениям линии фронта.

Зачем РФ накапливает войска у границы с Сумской областью

Заместитель командира одной из бригад ВСУ, действующий на севере Харьковской области, сообщил, что на Сумском направлении россияне накапливают войска, в том числе с участием кадыровцев.

Однако ограниченное количество личного состава позволяет предположить, что целью России является отвлечение и закрепление украинских сил в этом районе международной границы.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9-10 тысяч человек.

По данным эксперта, эта группировка состоит из:

  • трех недоукомплектованных мотострелковых полков, в каждом из которых не хватает одного-двух батальонов;

  • восьми мотострелковых, танковых и пехотных батальонов;

  • одного батальона воздушно-десантных войск (НДС), переброшенных из разных частей, соединений и военных округов;

  • по меньшей мере, двух штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или недоукомплектованного батальона.

В начале мая Машовец сообщал, что в состав российской группировки в Курской области входит неустановленный батальон воздушно-десантных войск. Один из российских военных блоггеров отметил, что в Курской области находится российский 3-й батальон НДС 104-го полка НДС (76-й дивизии НДС).

Даже ограниченная активность России на других участках международной границы ниже минимума для наступательных операций может привести к оттягиванию подразделений Сил обороны Украины с других участков фронта. В случае угрозы вторжения РФ в другие приграничные зоны, выходящие за пределы северной части Харьковской области, войска агрессора смогут привлечь внимание и зафиксировать ВСУ в этой зоне, — говорится в отчете ISW.

Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.

Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.

Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мы фиксируем активность РФ против Сумщины и Черниговщины — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики оценили последствия в случае наступления армии РФ в Сумской области
Армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Начнет ли армия РФ наступление на Сумщине — ответ военного
Армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?