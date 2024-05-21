Аналитики предупредили о планах армии РФ на Сумском направлении

Российские войска накапливают ограниченные и недоукомплектованные силы у границы с Сумской областью, чтобы оттянуть ВСУ в этот район по другим направлениям линии фронта.
Зачем РФ накапливает войска у границы с Сумской областью
Заместитель командира одной из бригад ВСУ, действующий на севере Харьковской области, сообщил, что на Сумском направлении россияне накапливают войска, в том числе с участием кадыровцев.
Однако ограниченное количество личного состава позволяет предположить, что целью России является отвлечение и закрепление украинских сил в этом районе международной границы.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российская группировка в Курской области насчитывает 9-10 тысяч человек.
По данным эксперта, эта группировка состоит из:
трех недоукомплектованных мотострелковых полков, в каждом из которых не хватает одного-двух батальонов;
восьми мотострелковых, танковых и пехотных батальонов;
одного батальона воздушно-десантных войск (НДС), переброшенных из разных частей, соединений и военных округов;
по меньшей мере, двух штурмовых отрядов в эшелоне усиленной роты или недоукомплектованного батальона.
В начале мая Машовец сообщал, что в состав российской группировки в Курской области входит неустановленный батальон воздушно-десантных войск. Один из российских военных блоггеров отметил, что в Курской области находится российский 3-й батальон НДС 104-го полка НДС (76-й дивизии НДС).
Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины
По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.
Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.
Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.
В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.
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