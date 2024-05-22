В 3 ОШБр оценили угрозу наступления войск РФ на Сумскую область
Категория
Украина
Дата публикации

В 3 ОШБр оценили угрозу наступления войск РФ на Сумскую область

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Источник:  Liga.net

Россияне могут попытаться открыть еще одно направление на севере Украины. Речь идет о Сумской области.

Есть ли угроза наступления армии РФ на Сумщину

Самая большая угроза сейчас, безусловно, это Сумщина. Если войска РФ захотят еще больше растянуть наши силы и ресурсы, они могут себе позволить еще частично открыть фронт в Сумской области — отметил заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин.

По его словам, вероятно, речь не будет идти о глубоком продвижении российской армии на территорию Украины.

Это будет как раз напряжение и растяжение наших сил и средств, — считает заместитель командира третьей ОШБр.

Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.

Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.

Я понятия не имею, имеет ли это какое-то значение, потому что эти места и так часто подвергались обстрелам. В любом случае мы в полной боевой готовности.

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