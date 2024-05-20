Россия активизировала масштабную ИПСО по легитимности Зеленского — ЦПД

Россия активизировала пропагандистскую кампанию вокруг вопроса выборов в Украине и якобы "потери легитимности" украинскими властями.

РФ начала новую пропагандистскую кампанию против украинской власти

Как отмечается, в рамках ИПСО РФ распространяет информацию, что после 20 мая якобы истекает срок полномочий Президента Владимира Зеленского, что автоматически делает его нелегитимным.

Это один из ключевых элементов масштабной российской ИПСО, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине.

На самом деле, сомнений в легитимности Главы Украинского государства нет, ведь в условиях полномасштабного вторжения и военного положения избирательный процесс невозможен по закону и по причинам безопасности, — отмечают в ЦПИ. Поделиться

Статья 108 Конституции четко гласит, что Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины. Никаких вопросов легитимности украинской власти нет и у международных партнеров Украины.

Честные демократические выборы в Украине состоятся сразу после завершения полномасштабной войны и отмены военного положения.

Российская спецоперация "Майдан-3" против Украины приближается к кульминации

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины официально предупреждает о том, что спецоперация Майдан-3, которую РФ проводит против нашей страны, достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024-го года.

Команда диктатора Владимира Путина намерена:

подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений,

распространить панические настроения, уныние,

искусственно противопоставить гражданских и военных,

поссорить нас с нашими союзниками,

распространить в обществе всяческие «теории заговора».

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что у него есть списки лиц, которых Россия может привлечь к распространению своих нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Напомним, что о вражеской спецоперации команда online.ua писала еще 13 ноября в эксклюзивном материале “Паника, уныние, пищеварение, покушения. Россия начала новую информационную атаку Майдан-3 на Украину” .