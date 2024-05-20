Росія активізувала масштабну ІПСО щодо легітимності Зеленського — ЦПД

Росія активізувала пропагандистську кампанію навколо питання виборів в Україні та нібито “втрати легітимності” українською владою.

РФ розпочала нову пропагандистську кампанію проти української влади

Як зазначається, у межах ІПСО РФ поширює інформацію, що після 20 травня нібито спливає термін повноважень Президента Володимира Зеленського, що автоматично робить його нелегітимним.

Це один із ключових елементів масштабної російської ІПСО, направленої на дестабілізацію ситуації в Україні.

Насправді сумнівів у легітимності Глави Української держави немає, адже в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану виборчий процес неможливий за законом та з причин безпеки, — наголошують в ЦПД. Поширити

Стаття 108 Конституції чітко говорить, що «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». Жодних питань до легітимності української влади немає і в міжнародних партнерів України.

Чесні демократичні вибори в Україні відбудуться одразу після завершення повномасштабної війни та скасування воєнного стану.

Російська спецоперація "Майдан-3" проти України наближається до кульмінації

Комітет з питань розвідки при Президентові України офіційно попереджає про те, що спецоперація “Майдан — 3”, яку РФ проводить проти нашої країни, досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року.

Команда диктатора Володимира Путіна має намір:

поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень,

поширити панічні настрої, зневіру,

штучно протиставити цивільних та військових,

посварити нас з нашими союзниками,

розповсюдити в суспільстві усілякі «теорії змови».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що про ворожу спецоперацію команда online.ua писала ще 13 листопада в ексклюзивному матеріалі “Паніка, зневіра, стравлювання, замахи. Росія почала нову інформаційну атаку «Майдан-3» на Україну”.