Російська ІПСО щодо наступу на Харківщину почалася два місяці тому — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська ІПСО щодо наступу на Харківщину почалася два місяці тому — аналітики

Окупанти
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російська пропаганда розпочала психологічну операцію ще до наступу в Харківській області. Проте 10 травня кількість ворожої ІПСО значно зросла.

Росія запустила ІПСО щодо наступу на Харківщину ще у березні

Російські пропагандисти заздалегідь “накачували” інфопростір дезінформацією про наступ на Харків та область.

Про це розповів аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков у ефірі телемарафону.

Окупанти ще з березня розпочали психологічну операцію інформаційного супроводу бойових дій на півночі Харківської області, що розпочалися 10 травня.

Проте, за словами аналітика, саме вчора було зафіксовано зростання кількості вкидів, фейків, які були спрямовані саме на Харків, на жителів міста й області й, зокрема, стосувалися взагалі харківського регіону.

Що стосується інформаційного супроводу вчорашніх бойових дій, які, вочевидь будуть, продовжуватися сьогодні, то мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів, які використовуються для розповсюдження такої інформації, повідомляли, що російська армія з успіхом наступає, займає якісь населені пункти, закріплюється, бере в полон величезну кількість українських військових, ті тікають, залишають позиції, і ось-ось Харків буде взятий в кліщі та т. ін.

Аналітик пояснив, що такими повідомленнями росіяни хочуть поширити панічні настрої, перебільшити свої успіхи та демотивувати, деморалізувати як цивільних, так і військових.

За словами Жукова, це стандартна практика бойових дій.

Обхідні маневри, розвідка боєм можуть використовуватися для введення противника в оману. Будь-які бойові дії мають інформаційний супровід. До цього треба завжди бути готовими.

Жуков наголосив, що треба, в першу чергу, орієнтуватися на офіційні повідомлення і пропускати поза увагою ті вкиди, які робляться з російської сторони.

Яка ситуація у прикордонні Харківської області

Українські військові продовжують протидіяти армії РФ, яка активізувалися у прикордонних регіонах Харківської області.

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, на даний час тривають оборонні бої.

На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" — Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве.

Крім того, за словами спікера, сили оборони діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується, — констатував Волошин.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська армія відновила штурм біля Глибокого на Харківщині — джерело
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Бої на Харківщині. Військові РФ наносять на техніку новий тактичний знак — фото
техніка рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У прикордонні Харківської області тривають бої — речник ОСУВ "Хортиця"
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?