Російська ІПСО щодо наступу на Харківщину почалася два місяці тому — аналітики

Російська пропаганда розпочала психологічну операцію ще до наступу в Харківській області. Проте 10 травня кількість ворожої ІПСО значно зросла.

Росія запустила ІПСО щодо наступу на Харківщину ще у березні

Російські пропагандисти заздалегідь “накачували” інфопростір дезінформацією про наступ на Харків та область.

Про це розповів аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков у ефірі телемарафону.

Окупанти ще з березня розпочали психологічну операцію інформаційного супроводу бойових дій на півночі Харківської області, що розпочалися 10 травня.

Проте, за словами аналітика, саме вчора було зафіксовано зростання кількості вкидів, фейків, які були спрямовані саме на Харків, на жителів міста й області й, зокрема, стосувалися взагалі харківського регіону.

Що стосується інформаційного супроводу вчорашніх бойових дій, які, вочевидь будуть, продовжуватися сьогодні, то мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів, які використовуються для розповсюдження такої інформації, повідомляли, що російська армія з успіхом наступає, займає якісь населені пункти, закріплюється, бере в полон величезну кількість українських військових, ті тікають, залишають позиції, і ось-ось Харків буде взятий в кліщі та т. ін. Поширити

Аналітик пояснив, що такими повідомленнями росіяни хочуть поширити панічні настрої, перебільшити свої успіхи та демотивувати, деморалізувати як цивільних, так і військових.

За словами Жукова, це стандартна практика бойових дій.

Обхідні маневри, розвідка боєм можуть використовуватися для введення противника в оману. Будь-які бойові дії мають інформаційний супровід. До цього треба завжди бути готовими.

Жуков наголосив, що треба, в першу чергу, орієнтуватися на офіційні повідомлення і пропускати поза увагою ті вкиди, які робляться з російської сторони.

Яка ситуація у прикордонні Харківської області

Українські військові продовжують протидіяти армії РФ, яка активізувалися у прикордонних регіонах Харківської області.

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, на даний час тривають оборонні бої.

На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" — Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве. Поширити

Крім того, за словами спікера, сили оборони діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.