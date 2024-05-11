У прикордонні Харківської області тривають бої — речник ОСУВ "Хортиця"

Українські військові продовжують протидіяти армії РФ, яка активізувалися у прикордонних регіонах Харківської області.

Яка ситуація у прикордонні Харківської області

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, на даний час тривають оборонні бої.

На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в "сірій зоні" — Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве.

Крім того, за словами спікера, сили оборони діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується, — констатував Волошин. Поширити

Що відомо про спробу РФ прорвати оборону на Харківщині

10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Поширити

Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.