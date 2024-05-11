Сили оборони зупинили армію РФ в "сірій зоні" на Харківщині — генерал Мельник

Силам оборони України вдалося зупинити російську армію в “сірій зоні” на півночі Харківської області, у низці прикордонних населених пунктів точаться бої.

Військових РФ зупинили в “сірій зоні” на Харківщині

Як повідомив, начальник Харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, бойові дії зараз йдуть у районах населених пунктів Стрілеча, Пильне, Борисівка, Олійнікове й Огірцеве.

За добу там вдалося відбити девʼять атак.

Мельник додав, що командування ухвалило рішення, які дозволять ще більше посилити Сили оборони.

Росіяни намагаються атакувати й на Купʼянському напрямку. Там ЗСУ відбили 13 атак.

В обох випадках ситуація під контролем. Українське військово-політичне командування і підрозділи на зазначених ділянках фронту роблять все для того, щоб російські окупанти зазнали невдачі у своїх чергових кровожерливих намірах, — підсумував Мельник. Поширити

Яка ситуація у прикордонній частині Харківської області

Харківська область межує із Бєлгородською областю РФ. Останніми тижнями російські пропагандисти розгорнули інформаційну кампанію про наступ на Харків.

10 травня російські війська почали масово обстрілювати прикордонні населені пункти Харківської області, зокрема Вовчанськ та села з артилерії, КАБами, також кордон намагалися прорвати і ворожі ДРГ.

У Міноборони України заявили про спробу прориву кордону російськими військами. Президент Володимир Зеленський розповів, що наступ РФ у Харківській області вдалося відбити.

У перші години після активізації РФ на карті ресурсу Deep State, який веде моніторинг ситуації на фронті, на прикордонні, в районі Харківської області, утворилася "сіра зона" з боку України.

Спочатку вона виникла в районі села Плетенівка. За останніми даними, таких "сірих зон" у Харківській області вже дві — 52,5 кв.км та 26,5 кв км.