Силы обороны остановили армию РФ в "серой зоне" в Харьковской области — генерал Мельник

Силам обороны Украины удалось остановить российскую армию в "серой зоне" на севере Харьковской области, в ряде приграничных населенных пунктов ведутся бои.

Военных РФ остановили в "серой зоне" на Харьковщине

Как сообщил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, боевые действия сейчас идут в районах населенных пунктов Стрелка, Пильное, Борисовка, Олийниково и Огирево.

За сутки там удалось отразить девять атак.

Мельник добавил, что командование приняло решения, позволяющие еще больше усилить Силы обороны.

Россияне пытаются атаковать и на Купянском направлении. Там ВСУ отбили 13 атак.

В обоих случаях ситуация находится под контролем. Украинское военно-политическое командование и подразделения на указанных участках фронта делают все для того, чтобы российские оккупанты потерпели неудачу в своих очередных кровожадных намерениях, — подытожил Мельник. Поделиться

Какая ситуация в приграничной части Харьковской области

Харьковская область граничит с Белгородской областью РФ. В последние недели российские пропагандисты развернули информационную кампанию о наступлении на Харьков.

10 мая российские войска начали массово обстреливать пограничные населенные пункты Харьковской области, в частности Волчанск и села из артиллерии, КАБами, также границу пытались прорвать и вражеские ДРГ.

В Минобороны Украины заявили о попытке прорыва границы российскими войсками. Президент Владимир Зеленский рассказал, что наступление РФ в Харьковской области удалось отразить.

В первые часы после активизации РФ на карте ресурса Deep State, ведущего мониторинг ситуации на фронте, на пограничных, в районе Харьковской области, образовалась "серая зона" со стороны Украины.

Сначала она возникла в районе села Плетеневка. По последним данным, таких "серых зон" в Харьковской области уже две — 52,5 кв.км и 26,5 кв км.