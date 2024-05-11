Силы обороны остановили армию РФ в "серой зоне" в Харьковской области — генерал Мельник

Силам обороны Украины удалось остановить российскую армию в "серой зоне" на севере Харьковской области, в ряде приграничных населенных пунктов ведутся бои.
Военных РФ остановили в "серой зоне" на Харьковщине
Как сообщил начальник Харьковского гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, боевые действия сейчас идут в районах населенных пунктов Стрелка, Пильное, Борисовка, Олийниково и Огирево.
За сутки там удалось отразить девять атак.
Мельник добавил, что командование приняло решения, позволяющие еще больше усилить Силы обороны.
Россияне пытаются атаковать и на Купянском направлении. Там ВСУ отбили 13 атак.
Какая ситуация в приграничной части Харьковской области
Харьковская область граничит с Белгородской областью РФ. В последние недели российские пропагандисты развернули информационную кампанию о наступлении на Харьков.
10 мая российские войска начали массово обстреливать пограничные населенные пункты Харьковской области, в частности Волчанск и села из артиллерии, КАБами, также границу пытались прорвать и вражеские ДРГ.
В Минобороны Украины заявили о попытке прорыва границы российскими войсками. Президент Владимир Зеленский рассказал, что наступление РФ в Харьковской области удалось отразить.
В первые часы после активизации РФ на карте ресурса Deep State, ведущего мониторинг ситуации на фронте, на пограничных, в районе Харьковской области, образовалась "серая зона" со стороны Украины.
Сначала она возникла в районе села Плетеневка. По последним данным, таких "серых зон" в Харьковской области уже две — 52,5 кв.км и 26,5 кв км.
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