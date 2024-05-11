Какая стратегическая цель атак армии РФ на севере Харьковской области — объяснение аналитиков

Российские наступательные операции вдоль границы Украины и РФ в районе Харьковской области, вероятно, преследуют стратегическую цель – сковать украинские силы на этом направлении, чтобы обеспечить наступление в других районах восточной Украины.

Зачем армия РФ наступает на севере Харьковской области

Отмечается, что российские войска стремились воспользоваться возможностями для продвижения на нескольких участках линии фронта на востоке Украины из-за нехватки украинских сил и техники в последние недели, достигнув тактических успехов к северо-западу и западу от Авдеевки, а также активизировав усилия в направлении Временного Яра.

Восстановление наступательных усилий на севере Харьковской области и достижение даже тактически значимых успехов может привести к тому, что украинское военное командование направит силы и технику для обороны к северу от Харькова, которые могли бы использовать в других местах.

Аналитики ISW отмечают, что российские наступательные усилия, вероятно, направлены на истощение ограниченных ресурсов Украины и усугубление нехватки солдат. Российское военное командование, вероятно, надеется, что эта стратегическая попытка отвлечь украинские силы на харьковском направлении ослабит украинскую оборону в целом и позволит российским войскам достичь прорыва на любом участке, который станет наиболее уязвимым.

Российские войска, скорее всего, попытаются использовать этот эффект на всем театре военных действий, чтобы активизировать усилия по расширению прорыва северо-западнее Авдеевки и добиться захвата Временного Яра.

Атаки россиян в Харьковской области

Вчера, 10 мая, ВСУ зафиксировали попытки россиян прорвать границу на севере Харьковской области. Отмечается, что оккупанты были отвергнуты с потерями в личном составе и технике. Но попытки наступления продолжаются.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации в Харьковской области. В частности, обсуждалось усиление границы в регионе.