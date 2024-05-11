У ЗСУ назвали головну мету наступу РФ у Харківській області

Спроба наступу окупантів у прикордонні Харківської області має на меті відтягнути сили та резерви українських сил на нову локацію.
Яка мета наступу РФ у Харківській області
За його словами, коли з’являється додаткова точка ведення бойових дій, працюють стандартні військові протоколи, які вимагають, окрім того, що війська, які задіяні безпосередньо на полі бою, обов’язково повинні мати резерви.
Ситуація у Харківській області
10 травня російські війська спробували прорвати кордон на Харківщині. ЗСУ змогли відбити атаку, але бої продовжуються.
При цьому російські війська не лише намагаються зайти в Україну, використовуючи ДРГ, а також обстрілюють не лише позиції ЗСУ, а й сусідні до кордону населені пункти за допомогою КАБів, артилерії. Зокрема, зараз проводиться евакуація із Вовчанська та сіл.
Зазначимо, що, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, наразі загрози для Харкова у зв'язку з активізацією РФ у прикордонних районах немає.
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