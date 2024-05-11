Партизани заявили про масовий протест російських військових йти на штурм Харківщини

Солдати армії РФ відмовляються йти на штурм Харківщини

Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", агент в одному з мотострілкових батальйонів 44 армійського корпусу ЗС Росії розповів, що в його підрозділі одне з відділень відмовилося йти на штурм у Харківській області.

Бійці цього підрозділу добре знають про якісні зміцнення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.

Коли на техніку було нанесено нові знаки за допомогою ромба з хрестом і віддано наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші, — пише "АТЕШ". Поширити

Що відомо про наступ на Харківщині

Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Російські війська спробували розширити операції проти України у Харківській області. Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.