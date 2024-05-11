Партизани заявили про масовий протест російських військових йти на штурм Харківщини

Військовослужбовці збройних сил РФ відмовляються атакувати Харківську область.
Солдати армії РФ відмовляються йти на штурм Харківщини
Як повідомляє партизанський рух "АТЕШ", агент в одному з мотострілкових батальйонів 44 армійського корпусу ЗС Росії розповів, що в його підрозділі одне з відділень відмовилося йти на штурм у Харківській області.
Бійці цього підрозділу добре знають про якісні зміцнення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.
Що відомо про наступ на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.
Російські війська спробували розширити операції проти України у Харківській області. Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум, заявив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.
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