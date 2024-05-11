Партизаны заявили о массовом протесте российских военных идти на штурм Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

Партизаны заявили о массовом протесте российских военных идти на штурм Харьковской области

вс рф
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Источник:  АТЕШ

Военнослужащие вооруженных сил РФ отказываются атаковать Харьковскую область.

Солдаты армии РФ отказываются идти на штурм Харьковщины

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", агент в одном из мотострелковых батальонов 44 армейского корпуса ВС России рассказал, что в его подразделении одно из отделений отказалось идти на штурм в Харьковской области.

Бойцы этого подразделения хорошо знают о качественных укреплениях на российско-украинской границе. А также являлись свидетелями неудачных диверсионно-разведывательных операций со стороны российских войск.

Когда на технику были нанесены новые знаки с помощью ромба с крестом и отданы приказы, часть подразделения отказалась выполнять преступную волю командования. Никто не хочет идти в один конец ни за какие деньги, — пишет "АТЕШ".

Что известно о наступлении на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

Российские войска попытались расширить операции против Украины в Харьковской области. Украина понимает объем сил РФ и видит ее замысел, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и позволить свое продвижение в другие районы востока Украины.

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