На Харківщині евакуювали понад 1700 людей. Яка ситуація в області

Понад 1700 людей евакуювали з Харківської області через загрозу обстрілів та провокацій з боку російських окупантів.

Яка ситуація на Харківщині за добу

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 з Харківського, 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами.

Всього евакуйовано 1775 людей.

Зокрема за минулу добу:

по Харкову ударів не було;

з артилерії та мінометів окупанти обстріляли 30 населених пунктів області;

у селі Липці через обстріл поранені 53-річна жінка і 38-річний чоловік, у селі Черкаські Тишки загинув 55-річний чоловік;

масований обстріл Вовчанська пошкодив десятки приватних будинків. Четверо людей дістали поранень, є один загиблий;

За даними Генштабу, минулої доби Сили Оборони відбили 9 ворожих атак на Слобожанському напрямку Харківщини. Бої точилися в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище та Плетенівка.

РФ хотіла прорвати оборону на Харківщині

Раніше 10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Поширити

Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.