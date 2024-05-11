В Харьковской области эвакуировали более 1700 человек. Какая ситуация в области
Категория
Украина
Дата публикации

В Харьковской области эвакуировали более 1700 человек. Какая ситуация в области

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
эвакуация
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Более 1700 человек эвакуировали из Харьковской области из-за угрозы обстрелов и провокаций со стороны российских оккупантов.

Какая ситуация в Харьковской области за сутки

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, в настоящее время 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами.

Всего эвакуировано 1775 человек.

В частности за прошедшие сутки:

  • по Харькову ударов не последовало;

  • из артиллерии и минометов оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов области;

  • в селе Липцы из-за обстрела ранены 53-летняя женщина и 38-летний мужчина, в селе Черкасские Тишки погиб 55-летний мужчина;

  • массированный обстрел Волчанского повредил десятки частных домов. Четверо человек получили ранения, есть один погибший;

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы Обороны отбили 9 вражеских атак на Слобожанском направлении Харьковщины. Бои шли в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище и Плетеневка.

РФ хотела прорвать оборону в Харьковской области

Ранее 10 мая Минобороны Украины сообщило, что в течение суток на Волчанском направлении враг наносил авиаудары управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

С началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.

Приблизительно в 5 утра россияне попытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.

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