В ВСУ назвали главную цель наступления РФ в Харьковской области

Попытка наступления окупантов в пограничные Харьковской области имеет целью оттянуть силы и резервы украинских сил на новую локацию.
Какова цель наступления РФ в Харьковской области
По его словам, когда появляется дополнительная точка ведения боевых действий, работают стандартные военные протоколы, требующие, кроме того, что войска, задействованные непосредственно на поле боя, обязательно должны иметь резервы.
Ситуация в Харьковской области
10 мая российские войска попытались прорвать границу в Харьковской области. ВСУ смогли отбить атаку, но бои продолжаются.
При этом российские войска не только пытаются зайти в Украину, используя ДРГ, а также обстреливают не только позиции ВСУ, но и соседние границы населенные пункты с помощью КАБов, артиллерии. В частности, сейчас проводится эвакуация из Волчанска и сел.
Отметим, что, по словам главы ОВА Олега Синегубова, угрозы для Харькова в связи с активизацией РФ в приграничных районах пока нет.
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