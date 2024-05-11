Російська армія відновила штурм біля Глибокого на Харківщині — джерело

Яка ситуація на Харківщині

Як повідомляє УП з посиланням на джерело у військових колах, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.

Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке, — зазначив співрозмовник. Поширити

Як додає джерело, на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

РФ хотіла прорвати оборону на Харківщині

Раніше 10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Поширити

Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.