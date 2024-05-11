Російська армія відновила штурм біля Глибокого на Харківщині — джерело

11 травня російські окупанти відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині.
Яка ситуація на Харківщині
Як повідомляє УП з посиланням на джерело у військових колах, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
Як додає джерело, на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.
РФ хотіла прорвати оборону на Харківщині
Раніше 10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).
Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.
Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.
Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.
Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.
Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.
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