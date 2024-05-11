Російська армія відновила штурм біля Глибокого на Харківщині — джерело
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія відновила штурм біля Глибокого на Харківщині — джерело

зсу
Read in English
Джерело:  Українська правда

11 травня російські окупанти відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині. 

Яка ситуація на Харківщині

Як повідомляє УП з посиланням на джерело у військових колах, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.

Зранку противник відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке. Вів артилерійський обстріл по напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню і на інших напрямках, зокрема Стрілеча-Глибоке, — зазначив співрозмовник.

Як додає джерело, на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки немає.

РФ хотіла прорвати оборону на Харківщині

Раніше 10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація на Харківщині. У Генштабі ЗСУ доповіли про бої та контрударні заходи
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони зупинили армію РФ в "сірій зоні" на Харківщині — генерал Мельник
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ назвали головну мету наступу РФ у Харківській області
бій

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?