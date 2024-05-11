Российская армия возобновила штурм возле Глубокого в Харьковской области — источник

11 мая российские оккупанты возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое в Харьковской области.
Какая ситуация в Харьковской области
Как сообщает УП со ссылкой на источник в военных кругах, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
Как добавляет источник, на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.
РФ хотела прорвать оборону в Харьковской области
Ранее 10 мая Минобороны Украины сообщило, что в течение суток на Волчанском направлении враг наносил авиаудары управляемыми авиационными бомбами (КАБ).
Приблизительно в 5 утра россияне попытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.
Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.
Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.
Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.
Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.
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