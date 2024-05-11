Российская армия возобновила штурм возле Глубокого в Харьковской области — источник

Какая ситуация в Харьковской области

Как сообщает УП со ссылкой на источник в военных кругах, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.

Утром противник возобновил штурмовые действия по отдельным направлениям в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и в других направлениях, в частности Стрелка-Глубокое, — отметил собеседник. Поделиться

Как добавляет источник, на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

РФ хотела прорвать оборону в Харьковской области

Ранее 10 мая Минобороны Украины сообщило, что в течение суток на Волчанском направлении враг наносил авиаудары управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

С началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Поделиться

Приблизительно в 5 утра россияне попытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.