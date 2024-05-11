В приграничной области Харьковской области продолжаются бои — спикер ОСУВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

В приграничной области Харьковской области продолжаются бои — спикер ОСУВ "Хортица"

всу
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские военные продолжают противодействовать армии РФ, активизировавшейся в приграничных регионах Харьковской области.

Какая ситуация в приграничье Харьковской области

Как сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, в настоящее время продолжаются оборонительные бои.

На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в пограничных, в районе населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" — Стрилече, Пильная и Борисовка, а также район Олейниково и Огирцево.

Кроме того, по словам спикера, силы обороны действуют на подготовленных огневых рубежах, осуществляется огневое поражение по оккупантам, вклинившимся в оборону ВСУ.

Также есть решение руководства об уже уже реализуемом усилении подразделений ВСУ, — констатировал Волошин.

Что известно о попытке РФ прорвать оборону в Харьковской области

10 мая Минобороны Украины сообщило, что в течение суток на Волчанском направлении враг наносил авиаудары управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

С началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.

Приблизительно в 5 утра россияне попытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и позволить свое продвижение в другие районы востока Украины.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

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