Российская ИПСО о наступлении на Харьковщину началась два месяца назад — аналитики

Российская пропаганда приступила к психологической операции еще до наступления в Харьковской области. Однако 10 мая количество вражеской ИПСО значительно выросло.

Россия запустила ИПСО о наступлении на Харьковщину еще в марте

Российские пропагандисты заранее "накачивали" инфопространство дезинформацией о наступлении на Харьков и область.

Об этом рассказал аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков в эфире телемарафона.

Оккупанты еще с марта начали психологическую операцию информационного сопровождения боевых действий на севере Харьковской области, которая началась 10 мая.

Однако, по словам аналитика, именно вчера был зафиксирован рост количества вбросов, фейков, направленных именно на Харьков, на жителей города и области и, в частности, касались вообще харьковского региона.

Что касается информационного сопровождения вчерашних боевых действий, которые, очевидно, будут продолжаться сегодня, то сеть российских военкоров и других медиаканалов, используемых для распространения такой информации, сообщали, что российская армия с успехом наступает, занимает какие-то населенные пункты, закрепляется, берет в плен огромное количество украинских военных, те бегут, покидают позиции, и вот-вот Харьков будет взят в клеще и т.п. Поделиться

Аналитик объяснил, что такими сообщениями россияне хотят распространить панические настроения, преувеличить свои успехи и демотивировать, деморализовать гражданских и военных.

По словам Жукова, это обычная практика боевых действий.

Обходные маневры, разведка боем могут использоваться для введения противника в заблуждение. Любые боевые действия имеют информационное сопровождение. К этому нужно всегда быть готовым.

Жуков подчеркнул, что надо, в первую очередь, ориентироваться на официальные сообщения и упускать без внимания те вбросы, которые делаются с российской стороны.

Какая ситуация в приграничье Харьковской области

Украинские военные продолжают противодействовать армии РФ, активизировавшейся в приграничных регионах Харьковской области.

Как сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, в настоящее время продолжаются оборонительные бои.

На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в пограничных, в районе населённых пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" — Стрилече, Пильная и Борисовка, а также район Олейниково и Огирцево. Поделиться

Кроме того, по словам спикера, силы обороны действуют на подготовленных огневых рубежах, осуществляется огневое поражение по оккупантам, вклинившимся в оборону ВСУ.