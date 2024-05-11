Бои в Харьковской области. Военные РФ наносят на технику новый тактический знак — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Бои в Харьковской области. Военные РФ наносят на технику новый тактический знак — фото

техника рф
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Источник:  Оперативный ВСУ

Российские оккупанты начали наносить на технику новый тактический знак во время боев на севере Харьковской области.

Как выглядит новый тактический знак окупантов РФ

Как отмечается, техника с этими знаками принимает участие в наступлении в Харьковской области. Он имеет вид перечеркнутого крест-накрест ромба.

Новый тактический знак российской группировки войск, действующий на севере Харьковской области, — говорится в сообщении.

Что известно о попытке РФ прорвать оборону в Харьковской области

10 мая Минобороны Украины сообщило, что в течение суток на Волчанском направлении враг наносил авиаудары управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

С началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.

Приблизительно в 5 утра россияне попытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники.

Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковское направление направляют дополнительные силы.

Как сообщает ISW, Россия начала наступательные операции вдоль границы в Харьковской области, чтобы привлечь и закрепить украинские силы на этой оси и позволить свое продвижение в другие районы востока Украины.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин считает, что демонстрационными действиями в пограничной полосе Харьковской области армия РФ пытается отвлечь ключевые силы ВСУ из районов Донецкой и Луганской области.

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