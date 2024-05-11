Бої на Харківщині. Військові РФ наносять на техніку новий тактичний знак — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Бої на Харківщині. Військові РФ наносять на техніку новий тактичний знак — фото

техніка рф
Джерело:  Оперативний ЗСУ

Російські окупанти почали наносити на техніку новий тактичний знак під час боїв на півночі Харківщини.

Як виглядає новий тактичний знак окупантів РФ

Як зазначається, техніка з цими знаками бере участь у наступі в Харківській області. Він має вигляд перекресленого навхрест ромба.

Новий тактичний знак російського угруповання військ, що діє на півночі Харківської області, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про спробу РФ прорвати оборону на Харківщині

10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ може імітувати масштабний наступ на Харківщині — ЦПД
Центр протидії дезінформації
Військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Яка стратегічна мета атак армії РФ на півночі Харківщини — пояснення аналітиків
армія рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ЗСУ назвали головну мету наступу РФ у Харківській області
бій

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?