Бої на Харківщині. Військові РФ наносять на техніку новий тактичний знак — фото

Російські окупанти почали наносити на техніку новий тактичний знак під час боїв на півночі Харківщини.

Як виглядає новий тактичний знак окупантів РФ

Як зазначається, техніка з цими знаками бере участь у наступі в Харківській області. Він має вигляд перекресленого навхрест ромба.

Новий тактичний знак російського угруповання військ, що діє на півночі Харківської області, — йдеться у повідомленні. Поширити

Що відомо про спробу РФ прорвати оборону на Харківщині

10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Поширити

Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.

Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.

Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.