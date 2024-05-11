Бої на Харківщині. Військові РФ наносять на техніку новий тактичний знак — фото

Російські окупанти почали наносити на техніку новий тактичний знак під час боїв на півночі Харківщини.
Як виглядає новий тактичний знак окупантів РФ
Як зазначається, техніка з цими знаками бере участь у наступі в Харківській області. Він має вигляд перекресленого навхрест ромба.
Що відомо про спробу РФ прорвати оборону на Харківщині
10 травня Міноборони України повідомило, що протягом доби на Вовчанському напрямку ворог завдавав авіаудари керованими авіаційними бомбами (КАБ).
Приблизно о 5 ранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки.
Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.
Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.
Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківські напрямки направляють додаткові сили.
Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.
Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин вважає, що демонстраційними діями у прикордонній смузі на Харківщині армія РФ намагається відволікти ключові сили ЗСУ з районів Донецької та Луганської області.
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