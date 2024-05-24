Армия РФ активизировала штурмовые действия на Краматорском направлении — ВСУ отразили 12 атак

Враг атакует в районах Клещиевки, микрорайона Новый возле Часового Яра, а также Андреевки, где боевое столкновение продолжается по состоянию на 16:00 24 мая. По Северному российские войска ударили неуправляемыми авиаракетами.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Общее количество боевых столкновений по состоянию на 73. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Краматорском направлении.
На Харьковском направлении , в пограничной полосе, российские кафиры проводили штурмовые действия от Плетеновки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске. А общее число боев по направлению в настоящее время составляет 11.
На Купянском направлении враждебные наступательные попытки наиболее интенсивны, но и теряет агрессор многое. Всего за сегодняшний день произошло уже 18 боев. В течение дня здесь обезврежено убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходное орудие «Гиацинт». Продолжается шесть боевых столкновений.
На Лиманском направлении оккупанты проводили еще один безуспешный штурм, третий за сутки.
На Северском направлении российская авиация ударила тремя управляемыми авиабомбами по городу Северск Донецкой области.
Сразу до 12 выросло количество штурмовых действий агрессора на Краматорском направлении. Враг атакует в районах Клещиевки, микрорайона Новый возле Временного Яра, а также Андреевки, где боевое столкновение продолжается. По Северному враг применил неуправляемые авиаракеты.
На Покровском направлении проходят три боевых столкновения. С начала суток их уже 12. Ситуация контролируемая, украинские воины дают достойный отпор оккупантам. Противник сосредотачивает штурмы, в частности, на Новоселовке Первой, поддерживая наступление авиацией. По этому населенному пункту было привлечено уже семь КАБов, еще два таких авиаудара нанесены по Воздвиженке.
На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. По два КАБа российские террористы запускали в районы населенных пунктов Водяное и Константиновка.
На Приднепровском направлении боестолкновений пять. Один из боев на левобережье Днепра продолжается.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Украинские войска наносят противнику огневого поражения, принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны. Также работает наша авиация и ударные беспилотные системы.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 23 мая ликвидировали 1240 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7635 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 14775 (+27) ед;
артиллерийских систем — 12902 (+42) ед;
РСЗО — 1080 (+3) ед;
средств ПВО — 813 ед;
самолетов — 356 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10401 (+10);
крылатых ракет — 2209;
кораблей /катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 17569 (+56) ед;
специальной техники — 2101 (+7).
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