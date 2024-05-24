Армия РФ активизировала штурмовые действия на Краматорском направлении — ВСУ отразили 12 атак

Оперативная информация по состоянию на 16.00 24.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Общее количество боевых столкновений по состоянию на 73. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Краматорском направлении.

На Лиманском направлении оккупанты проводили еще один безуспешный штурм, третий за сутки.

На Купянском направлении враждебные наступательные попытки наиболее интенсивны, но и теряет агрессор многое. Всего за сегодняшний день произошло уже 18 боев. В течение дня здесь обезврежено убитыми и ранеными 56 оккупантов. Поражены российский танк и самоходное орудие «Гиацинт». Продолжается шесть боевых столкновений.

На Харьковском направлении , в пограничной полосе, российские кафиры проводили штурмовые действия от Плетеновки в направлении Тихого. Еще два боевых столкновения продолжаются в Волчанске. А общее число боев по направлению в настоящее время составляет 11.

На Северском направлении российская авиация ударила тремя управляемыми авиабомбами по городу Северск Донецкой области.

Сразу до 12 выросло количество штурмовых действий агрессора на Краматорском направлении. Враг атакует в районах Клещиевки, микрорайона Новый возле Временного Яра, а также Андреевки, где боевое столкновение продолжается. По Северному враг применил неуправляемые авиаракеты.

На Покровском направлении проходят три боевых столкновения. С начала суток их уже 12. Ситуация контролируемая, украинские воины дают достойный отпор оккупантам. Противник сосредотачивает штурмы, в частности, на Новоселовке Первой, поддерживая наступление авиацией. По этому населенному пункту было привлечено уже семь КАБов, еще два таких авиаудара нанесены по Воздвиженке.

На Кураховском направлении число боевых столкновений не изменилось. По два КАБа российские террористы запускали в районы населенных пунктов Водяное и Константиновка.