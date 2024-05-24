Армія РФ активізувала штурмові дії на Краматорському напрямку — ЗСУ відбили 12 атак

Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває станом на 16.00 24 травня. По Північному російські війська ударили некерованими авіаракетами.
Що відбувається на різних ділянках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 24.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз 73. Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Краматорському напрямку.
На Харківському напрямку, в прикордонній смузі, російські окупанти проводили штурмові дії від Плетенівки в напрямку Тихого. Ще два бойові зіткнення тривають у Вовчанську. А загальне число боїв на напрямку на даний час становить 11.
На Куп’янському напрямку ворожі наступальні спроби найбільш інтенсивні, але і втрачає агресор багато. Загалом за сьогодні відбулося вже 18 боїв. Протягом дня тут знешкоджено вбитими та пораненими 56 окупантів. Уражено російський танк та самохідну гармату «Гіацинт». Триває шість бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку окупанти проводили ще один безуспішний штурм, третій за добу.
На Сіверському напрямку російська авіація вдарила трьома керованими авіабомбами по місту Сіверськ Донецької області.
Одразу до 12 зросла кількість штурмових дій агресора на Краматорському напрямку. Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети.
На Покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. З початку доби їх уже 12. Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам. Противник зосереджує штурми зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було залучено вже сім КАБів, ще два такі авіаудари завдано по Воздвиженці.
На Курахівському напрямку число бойових зіткнень не змінилося. По два КАБи російські терористи запускали на райони населених пунктів Водяне й Костянтинівка.
На Придніпровському напрямку боєзіткнень п’ять. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Українські війська завдають противнику вогневого ураження, вживають всіх необхідних заходів для недопущення прориву нашої оборони. Також працює наша авіація та ударні безпілотні системи.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу 23 травня ліквідували 1240 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7635 (+13) од;
бойових броньованих машин — 14775 (+27) од;
артилерійських систем — 12902 (+42) од;
РСЗВ — 1080 (+3) од;
засобів ППО — 813 од;
літаків — 356 (+1) од;
гелікоптерів — 326 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10401 (+10);
крилатих ракет — 2209;
кораблів /катерів — 27 од;
підводних човнів — 1 од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17569 (+56) од;
спеціальної техніки — 2101 (+7).
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