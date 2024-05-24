Армія РФ активізувала штурмові дії на Краматорському напрямку — ЗСУ відбили 12 атак

Одразу до 12 зросла кількість штурмових дій агресора на Краматорському напрямку. Ворог атакує в районах Кліщіївки, мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також Андріївки, де бойове зіткнення триває. По Північному ворог застосував некеровані авіаракети.

На Покровському напрямку відбуваються три бойові зіткнення. З початку доби їх уже 12. Ситуація контрольована, українські воїни дають гідну відсіч окупантам. Противник зосереджує штурми зокрема на Новоселівці Першій, підтримуючи наступ авіацією. По цьому населеному пункту було залучено вже сім КАБів, ще два такі авіаудари завдано по Воздвиженці.