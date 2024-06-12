Между ЕС и США возникли разногласия по вопросу выделения Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог за счет доходов от замороженных активов РФ.

Что не так с выделением Украине 50 млрд долларов кредита от западных партнеров

По информации журналистов издания, разногласия между США и ЕС привели к тому, что обсуждение этого вопроса продолжится уже после проведения саммита лидеров Большой семерки.

Отмечается, что из-за недовольства стран ЕС из-за предложения США, надежды Белого дома на демонстрацию поддержки Украины в рамках саммита лидеров G7, похоже, не оправдали ожиданий.

Вашингтон предлагает: "Мы берем кредит, Европа берет на себя весь риск, вы платите проценты, а мы используем эти деньги для американо-украинского фонда. Мы можем быть глупы, но не настолько, - заявляет один из европейских дипломатов. Поделиться

В материале издания подчеркивается со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов и чиновников, что лидеры Франции Эммануэль Макрон и Германии Олаф Шольц отказываются от предложения США.

Европейские правительства ощутимо раздражены планом США, который, по их мнению, будет означать, что они окажутся на крючке выплаты кредита, если что-то пойдет не так, тогда как американские компании потенциально могли бы извлечь наибольшую выгоду от контрактов на реконструкцию Украины, - говорится в материале. Поделиться

Также журналисты подчеркивают, что пока нет уверенности в том, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа он поддержит эту инициативу.

По крайней мере, три европейских чиновника отметили журналистам издание, что переговоры по этому вопросу откладываются по меньшей мере до осени.

Хотя ожидается, что лидеры G7 в Апулии поддержат общую идею предоставления кредита Украине, они вряд ли согласятся с какими-либо деталями.

В материале издания напоминается, что США выступили с предложением о выделении Украине кредита в размере 50 млрд долларов, который будет выплачиваться за счет доходов от замороженных активов РФ.

ЕС и США теоретически согласны с этим планом, но они расходятся во мнениях относительно того, кто будет на крючке, если что-то пойдет не так

Пока разногласия вызывает вопрос, кто именно возьмет на себя юридическую ответственность по возврату кредита в случае, если лояльное к России правительство Венгрии наложит вето на эту инициативу.

Другие риски включают в себя то, что российские активы перестанут приносить достаточный доход или будут возвращены России в рамках мирного урегулирования.

США предложили, чтобы европейские страны взяли на себя основной финансовый риск, когда страны будут нести ответственность пропорционально сумме замороженных российских активов, которыми они обладают.

Кроме этого, должностные лица ЕС и США имеют обеспокоенность тем, кто будет контролировать эти средства и каким образом они будут тратиться.

По словам европейских чиновников и дипломатов, если Вашингтон или учреждения с большой долей США, такие как Всемирный банк, выделят деньги, американские компании получат преимущество в получении прибыли.

Что предлагают в ЕС

В материале издания отмечается, что представители ЕС предлагают выделить Украине собственный кредит с обеспечением за счет средств от доходов с замороженных активов РФ без участия США и стран G7.

По мнению ряда дипломатов, таким образом ЕС пытается давить на США и принудить Вашингтон к уступкам.

Согласно альтернативному плану, ЕС предоставит Украине кредит в размере 50 млрд евро, который она будет возвращать за счет поступлений от замороженных в ЕС российских активов на сумму около 200 млрд евро.

В качестве обеспечения кредита ЕС использует свой семилетний бюджет в размере 1,2 трлн. евро.

Высокопоставленный дипломат ЕС предположил, что этот вариант набирает обороты, поскольку не требует единодушия среди стран ЕС.