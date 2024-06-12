Україна отримає ще одну систему Patriot від США

США надішлють Україні систему Patriot

Рішення прийнято у відповідь на заклики Києва щодо посилення протиповітряної оборони, оскільки країна бореться з інтенсивними наступом РФ на північному сході Харківської області.

Інформацію про передачу ЗРК на умовах анонімності підтвердили два американських чиновника. За їх словами, президент США Джо Байден схвалив цей крок.

Це буде вже друга система Patriot, яку США передадуть Україні. Проте точна кількість ракет для цієї системи не була оголошена.

Україна отримає 100 ракет для Patriot від Німеччини та союзників

Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Очільник німецького міністерства оборони зауважив, що нещодавно відвідував Одесу, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.

І особливо після того, як я побачив, наскільки критично важливою є протиповітряна оборона України для виживання, сьогодні я маю задоволення оголосити про постачання значної кількості перехоплювачів для Patriot — однієї сотні. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.