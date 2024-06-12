Україна отримає ще одну систему Patriot від США

Сполучені Штати передадуть Україні ще один ракетний комплекс Patriot.
Головні тези:
- Україна отримає другу систему Patriot від США для посилення протиповітряної оборони.
- Німеччина та інші союзники передадуть Україні 100 ракет для системи Patriot, що дозволить краще захищати об'єкти інфраструктури і життя населення.
- Постачання ракет здійснюється в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо підтримки протиповітряної оборони України разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.
- Міністр оборони Німеччини підкреслив важливість протиповітряної оборони для виживання України та зазначив про поступову поставку ракет для системи Patriot.
- Допомога у вигляді ракет для ППО підвищить обороноздатність українських військ та допоможе захистити країну від агресора.
США надішлють Україні систему Patriot
Рішення прийнято у відповідь на заклики Києва щодо посилення протиповітряної оборони, оскільки країна бореться з інтенсивними наступом РФ на північному сході Харківської області.
Інформацію про передачу ЗРК на умовах анонімності підтвердили два американських чиновника. За їх словами, президент США Джо Байден схвалив цей крок.
Це буде вже друга система Patriot, яку США передадуть Україні. Проте точна кількість ракет для цієї системи не була оголошена.
Україна отримає 100 ракет для Patriot від Німеччини та союзників
Про це 11 червня під час відвідин 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Очільник німецького міністерства оборони зауважив, що нещодавно відвідував Одесу, де побачив наслідки ударів російських військ по місту, а також оголосив про виділення нового пакету військової допомоги.
За його словами, йдеться про 100 ракет, які передаються в рамках німецької ініціативи негайних дій щодо протиповітряної оборони разом з Данією, Нідерландами і Норвегією.
При цьому, як уточнив Пісторіус, впродовж останніх кількох днів до України вже було доставлено 32 керовані ракети. Ще 68 ракет прибудуть у наступні тижні. Міністр оборони Німеччини зазначив, що з допомогою цих ракет українські сили зможуть захищати об'єкти інфраструктури і життя.
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