Сили ППО на Дніпропетровщині збили дві ракети РФ

Сили ППО збили у Дніпрі російські авіаційні ракети Х-59

11 червня була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації поблизу пускових рубежів. Йдеться по літак Су-34/35. Він є носієм авіаційних ракет Х-59.

Небезпеку оголошували для двох областей — Дніпропетровської та Запорізької.

О 14:19 у Дніпрі пролунав сильний вибух. Містяни почули його прямо під час повітряної тривоги.

Після вибуху в небо піднявся стовп диму.

Збиття ворожих ракет РФ підтвердили у повітряному командуванні "Схід".

Зеленський назвав необхідну кількість систем Patriot для повноцінного захисту України

Президент України Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України, яка проходить в Берліні, зазначив, що українці довели, що вони здатні "вибивати окупанта" з української землі і досягати необхідних перемог.

Ми виграли для України Чорне море. І довели, що завдяки сучасним системам ППО ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони, — сказав президент України. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський підкреслив, що Росію потрібно позбавити можливості тероризувати Україну. За його словами, без цього "в Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир і буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все…".