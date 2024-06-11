Сили ППО на Дніпропетровщині збили дві ракети РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО на Дніпропетровщині збили дві ракети РФ

Повітряне командування Схід
ППО
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Військові повітряного командування "Схід" збили дві ворожі ракети над Дніпропетровською областю. 

Головні тези:

  • Збиття ворожих ракет РФ підтвердили у повітряному командуванні “Схід”.
  • Наявність ефективної системи ППО є важливою для гарантування безпеки та захисту країни від можливих загроз.
  • Президент Володимир Зеленський закликає до посилення захисту України за допомогою сучасних систем ППО, зокрема систем Patriot.
  • Україна довела здатність відстояти свою територію та відбивати атаки ворога.

Сили ППО збили у Дніпрі російські авіаційні ракети Х-59

11 червня була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації поблизу пускових рубежів. Йдеться по літак Су-34/35. Він є носієм авіаційних ракет Х-59.

Небезпеку оголошували для двох областей — Дніпропетровської та Запорізької.

О 14:19 у Дніпрі пролунав сильний вибух. Містяни почули його прямо під час повітряної тривоги.

Після вибуху в небо піднявся стовп диму.

Збиття ворожих ракет РФ підтвердили у повітряному командуванні "Схід".

Зеленський назвав необхідну кількість систем Patriot для повноцінного захисту України

Президент України Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України, яка проходить в Берліні, зазначив, що українці довели, що вони здатні "вибивати окупанта" з української землі і досягати необхідних перемог.

Ми виграли для України Чорне море. І довели, що завдяки сучасним системам ППО ми можемо знищувати будь-які російські ракети і дрони, — сказав президент України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський підкреслив, що Росію потрібно позбавити можливості тероризувати Україну. За його словами, без цього "в Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир і буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все…".

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