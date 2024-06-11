Сили ППО на Дніпропетровщині збили дві ракети РФ

Військові повітряного командування "Схід" збили дві ворожі ракети над Дніпропетровською областю.
Головні тези:
- Збиття ворожих ракет РФ підтвердили у повітряному командуванні “Схід”.
- Наявність ефективної системи ППО є важливою для гарантування безпеки та захисту країни від можливих загроз.
- Президент Володимир Зеленський закликає до посилення захисту України за допомогою сучасних систем ППО, зокрема систем Patriot.
- Україна довела здатність відстояти свою територію та відбивати атаки ворога.
Сили ППО збили у Дніпрі російські авіаційні ракети Х-59
11 червня була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації поблизу пускових рубежів. Йдеться по літак Су-34/35. Він є носієм авіаційних ракет Х-59.
Небезпеку оголошували для двох областей — Дніпропетровської та Запорізької.
О 14:19 у Дніпрі пролунав сильний вибух. Містяни почули його прямо під час повітряної тривоги.
Після вибуху в небо піднявся стовп диму.
Збиття ворожих ракет РФ підтвердили у повітряному командуванні "Схід".
Зеленський назвав необхідну кількість систем Patriot для повноцінного захисту України
Президент України Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України, яка проходить в Берліні, зазначив, що українці довели, що вони здатні "вибивати окупанта" з української землі і досягати необхідних перемог.
Зеленський підкреслив, що Росію потрібно позбавити можливості тероризувати Україну. За його словами, без цього "в Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир і буде незмінною його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все…".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-