Російські військовослужбовці ППО отримали наказ евакуювати родини з Криму — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські військовослужбовці ППО отримали наказ евакуювати родини з Криму — АТЕШ

ППО РФ
Джерело:  АТЕШ

Партизани АТЕШ дізналися, що російські військові сил ППО повинні терміново евакуювати сім'ї з Криму.

Головні тези:

  • Російські військовослужбовці ППО отримали наказ евакуювати родини з Криму, що може вказувати на загострення ситуації в регіоні.
  • Паралельно з евакуацією родин окупанти готують нові мобільні групи ППО для боротьби з безпілотниками, що є елементом стратегічної переорієнтації.
  • Партизани АТЕШ провели розвідку у Криму та виявили цінну радіорелейну станцію окупантів, що може бути важливим кроком у складних умовах диверсійної діяльності.
  • Розташування РЛЗ у Роздольненському районі стало об'єктом уваги партизанів, які приступили до знищення цієї дуже цінної та сучасної експонату.
  • Подальший розвиток ситуації в Криму та дії окупантів залишаються під контролем партизанської групи АТЕШ, що відслідковує кожен крок ворога.

Окупанти готують свої родини до евакуації з Криму

Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу.

Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного покриття.

Паралельно ВС Росії створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму.

Що відомо про нову розвідку партизанів у Криму

Партизани провели нову розвідку у Криму. Зокрема вони виявили коштовну радіорелейну станцію окупантів РФ.

Як зазначається, агент «АТЕШ» виявив розташування Р-419 у Роздольненському районі.

Дана станція призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів, для використання як радіовставки на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.

Експонат дуже цінний для рашистів та досить сучасний. Він був узятий на озброєння у 2018 році. Зворотний звіт життя цієї РЛЗ розпочався. Як саме її буде знищено — стане великим сюрпризом для окупантів, — йдеться в дописі.

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