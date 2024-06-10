Російські військовослужбовці ППО отримали наказ евакуювати родини з Криму — АТЕШ

Партизани АТЕШ дізналися, що російські військові сил ППО повинні терміново евакуювати сім'ї з Криму.
Головні тези:
- Російські військовослужбовці ППО отримали наказ евакуювати родини з Криму, що може вказувати на загострення ситуації в регіоні.
- Паралельно з евакуацією родин окупанти готують нові мобільні групи ППО для боротьби з безпілотниками, що є елементом стратегічної переорієнтації.
- Партизани АТЕШ провели розвідку у Криму та виявили цінну радіорелейну станцію окупантів, що може бути важливим кроком у складних умовах диверсійної діяльності.
- Розташування РЛЗ у Роздольненському районі стало об'єктом уваги партизанів, які приступили до знищення цієї дуже цінної та сучасної експонату.
- Подальший розвиток ситуації в Криму та дії окупантів залишаються під контролем партизанської групи АТЕШ, що відслідковує кожен крок ворога.
Окупанти готують свої родини до евакуації з Криму
Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу.
Паралельно ВС Росії створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму.
Що відомо про нову розвідку партизанів у Криму
Партизани провели нову розвідку у Криму. Зокрема вони виявили коштовну радіорелейну станцію окупантів РФ.
Як зазначається, агент «АТЕШ» виявив розташування Р-419 у Роздольненському районі.
Дана станція призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів, для використання як радіовставки на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.
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