Окупанти готують свої родини до евакуації з Криму

Агент АТЕШ, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовини в Криму, повідомляє про отримання "рекомендації" від командирів розпочати евакуацію своїх сімей до військових міст Південного військового округу.

Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного покриття. Поширити

Паралельно ВС Росії створюють нові мобільні групи ППО для боротьби з БПЛА, використовуючи ЗУ-23-2. Це вказує на стратегічну переорієнтацію та підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага йде з Криму.

Що відомо про нову розвідку партизанів у Криму

Партизани провели нову розвідку у Криму. Зокрема вони виявили коштовну радіорелейну станцію окупантів РФ.

Як зазначається, агент «АТЕШ» виявив розташування Р-419 у Роздольненському районі.

Дана станція призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів, для використання як радіовставки на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.