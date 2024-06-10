Российские военнослужащие ПВО получили приказ эвакуировать семьи из Крыма — АТЕШ

Оккупанты готовят свои семьи к эвакуации из Крыма

Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные города Южного военного округа.

Это развитие совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без должного покрытия. Поделиться

Параллельно ВС России создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку новых вызовов в обороне, в то время как основное внимание уходит из Крыма.

Что известно о новой разведке партизан в Крыму

Партизаны провели новую разведку в Крыму. В частности, они обнаружили ценную радиорелейную станцию оккупантов РФ.

Как отмечается, агент «АТЭШ» обнаружил расположение Р-419 в Раздольненском районе.

Данная станция предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.