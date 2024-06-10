Российские военнослужащие ПВО получили приказ эвакуировать семьи из Крыма — АТЕШ

Партизаны АТЕШ узнали, что российские военные сил ПВО должны срочно эвакуировать семьи из Крыма.
Главные тезисы
- Российские военные ПВО получили приказ эвакуировать семьи из Крыма, что может свидетельствовать об обострении ситуации в регионе.
- Партизаны АТЕШ выявили ценную радиорелейную станцию оккупантов в Раздольненском районе и начали действия по уничтожению этого важного экспоната.
- Работники системы ПВО в населенном пункте Осовины в Крыму получили «рекомендацию» начать эвакуацию своих семей, что связано с перемещением систем ПВО в Белгородскую область.
- Создание новых мобильных групп ПВО для борьбы с беспилотниками и стратегическая переориентация Российских Вооруженных Сил указывают на подготовку к новым вызовам в обороне.
- Разведка партизан в Крыму выявила меры оккупантов, связанные с переименованием РЛС, что оставило Российскую территорию без должного покрытия, вызывая угрозу безопасности.
Оккупанты готовят свои семьи к эвакуации из Крыма
Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные города Южного военного округа.
Параллельно ВС России создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку новых вызовов в обороне, в то время как основное внимание уходит из Крыма.
Что известно о новой разведке партизан в Крыму
Партизаны провели новую разведку в Крыму. В частности, они обнаружили ценную радиорелейную станцию оккупантов РФ.
Как отмечается, агент «АТЭШ» обнаружил расположение Р-419 в Раздольненском районе.
Данная станция предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-