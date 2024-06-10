Российские военнослужащие ПВО получили приказ эвакуировать семьи из Крыма — АТЕШ
Категория
Украина
Дата публикации

Российские военнослужащие ПВО получили приказ эвакуировать семьи из Крыма — АТЕШ

ПВО
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Источник:  АТЕШ

Партизаны АТЕШ узнали, что российские военные сил ПВО должны срочно эвакуировать семьи из Крыма.

Главные тезисы

  • Российские военные ПВО получили приказ эвакуировать семьи из Крыма, что может свидетельствовать об обострении ситуации в регионе.
  • Партизаны АТЕШ выявили ценную радиорелейную станцию оккупантов в Раздольненском районе и начали действия по уничтожению этого важного экспоната.
  • Работники системы ПВО в населенном пункте Осовины в Крыму получили «рекомендацию» начать эвакуацию своих семей, что связано с перемещением систем ПВО в Белгородскую область.
  • Создание новых мобильных групп ПВО для борьбы с беспилотниками и стратегическая переориентация Российских Вооруженных Сил указывают на подготовку к новым вызовам в обороне.
  • Разведка партизан в Крыму выявила меры оккупантов, связанные с переименованием РЛС, что оставило Российскую территорию без должного покрытия, вызывая угрозу безопасности.

Оккупанты готовят свои семьи к эвакуации из Крыма

Агент АТЕШ, входящий в расчет системы ПВО, дислоцированной в населенном пункте Осовины в Крыму, сообщает о получении "рекомендации" от командиров начать эвакуацию своих семей в военные города Южного военного округа.

Это развитие совпадает с перемещением систем ПВО в Белгородскую область, что создает угрозу безопасности в Крыму, оставляя его без должного покрытия.

Параллельно ВС России создают новые мобильные группы ПВО для борьбы с БПЛА, используя ЗУ-23-2. Это указывает на стратегическую переориентацию и подготовку новых вызовов в обороне, в то время как основное внимание уходит из Крыма.

Что известно о новой разведке партизан в Крыму

Партизаны провели новую разведку в Крыму. В частности, они обнаружили ценную радиорелейную станцию оккупантов РФ.

Как отмечается, агент «АТЭШ» обнаружил расположение Р-419 в Раздольненском районе.

Данная станция предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.

Экспонат очень ценен для рашистов и достаточно современен. Он был взят на вооружение в 2018 году. Обратный отчет жизни этого РЛС начался. Как именно она будет уничтожена — станет большим сюрпризом для оккупантов, — говорится в сообщении.

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