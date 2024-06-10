АТЕШ обнаружил радиорелейную станцию армии РФ в Крыму — фото

Партизаны провели новую разведку в Крыму. В частности, они обнаружили ценную радиорелейную станцию оккупантов РФ.

Что известно о новой разведке партизан в Крыму

Как отмечается, агент «АТЭШ» обнаружил расположение Р-419 в Раздольненском районе.

Данная станция предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.

Экспонат очень ценен для рашистов и достаточно современен. Он был взят на вооружение в 2018 году. Обратный отчет жизни этого РЛС начался. Как именно она будет уничтожена — станет большим сюрпризом для оккупантов, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о ситуации в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого захватчики начали свозить на полуостров свои системы ПВО, поскольку превратили данную захваченную часть территории Украины в большой и важный военный хаб.

Еще большее значение для россиян в этом контексте полуостров приобрел после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

При этом украинские силы обороны, зная о "сверхзадаче" Крыма для России, не теряют возможности ударить по военным объектам и местам сосредоточения техники и живой силы врага, ПВО — не исключение.

На днях мы сообщали, что партизаны отследили перемещение россиянами систем ПВО для защиты моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией. Кроме того, 13 мая под удар попала русская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму.

Также оккупанты начали строить заграждения, чтобы скрыть свою ПВО в Крыму.