АТЕШ обнаружил радиорелейную станцию армии РФ в Крыму — фото

Партизаны провели новую разведку в Крыму. В частности, они обнаружили ценную радиорелейную станцию оккупантов РФ.
Главные тезисы
- Радиорелейная станция Р-419 была взята на вооружение в 2018 году и является важным объектом для оккупантов.
- Российские войска захватили Крым в 2014 году, превратив его в военный хаб с системами ПВО и важными объектами для обороны.
- Российская база ПВО на горе Ай-Петри и системы ПВО для защиты моста в Крыму подверглись атакам со стороны украинских сил обороны.
- Оккупанты строят заграждения для скрытия систем ПВО в Крыму, при этом ситуация на полуострове остается напряженной.
Что известно о новой разведке партизан в Крыму
Как отмечается, агент «АТЭШ» обнаружил расположение Р-419 в Раздольненском районе.
Данная станция предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.
Что известно о ситуации в Крыму
Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого захватчики начали свозить на полуостров свои системы ПВО, поскольку превратили данную захваченную часть территории Украины в большой и важный военный хаб.
Еще большее значение для россиян в этом контексте полуостров приобрел после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
При этом украинские силы обороны, зная о "сверхзадаче" Крыма для России, не теряют возможности ударить по военным объектам и местам сосредоточения техники и живой силы врага, ПВО — не исключение.
На днях мы сообщали, что партизаны отследили перемещение россиянами систем ПВО для защиты моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией. Кроме того, 13 мая под удар попала русская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму.
Также оккупанты начали строить заграждения, чтобы скрыть свою ПВО в Крыму.
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