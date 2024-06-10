АТЕШ обнаружил радиорелейную станцию армии РФ в Крыму — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил радиорелейную станцию армии РФ в Крыму — фото

рлс
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Источник:  АТЕШ

Партизаны провели новую разведку в Крыму. В частности, они обнаружили ценную радиорелейную станцию оккупантов РФ.

Главные тезисы

 

  • Радиорелейная станция Р-419 была взята на вооружение в 2018 году и является важным объектом для оккупантов.
  • Российские войска захватили Крым в 2014 году, превратив его в военный хаб с системами ПВО и важными объектами для обороны.
  • Российская база ПВО на горе Ай-Петри и системы ПВО для защиты моста в Крыму подверглись атакам со стороны украинских сил обороны.
  • Оккупанты строят заграждения для скрытия систем ПВО в Крыму, при этом ситуация на полуострове остается напряженной.

Что известно о новой разведке партизан в Крыму

Как отмечается, агент «АТЭШ» обнаружил расположение Р-419 в Раздольненском районе.

Данная станция предназначена для развертывания радиорелейных или кабельных линий связи, ответвления каналов, для использования в качестве радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи.

Экспонат очень ценен для рашистов и достаточно современен. Он был взят на вооружение в 2018 году. Обратный отчет жизни этого РЛС начался. Как именно она будет уничтожена — станет большим сюрпризом для оккупантов, — говорится в сообщении.

Что известно о ситуации в Крыму

Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого захватчики начали свозить на полуостров свои системы ПВО, поскольку превратили данную захваченную часть территории Украины в большой и важный военный хаб.

Еще большее значение для россиян в этом контексте полуостров приобрел после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

При этом украинские силы обороны, зная о "сверхзадаче" Крыма для России, не теряют возможности ударить по военным объектам и местам сосредоточения техники и живой силы врага, ПВО — не исключение.

На днях мы сообщали, что партизаны отследили перемещение россиянами систем ПВО для защиты моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией. Кроме того, 13 мая под удар попала русская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму.

Также оккупанты начали строить заграждения, чтобы скрыть свою ПВО в Крыму.

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