АТЕШ виявив радіорелейну станцію армії РФ у Криму — фото

Що відомо про нову розвідку партизанів у Криму

Як зазначається, агент «АТЕШ» виявив розташування Р-419 у Роздольненському районі.

Дана станція призначена для розгортання радіорелейних або кабельних ліній зв'язку, відгалуження каналів, для використання як радіовставки на пошкоджених або ремонтованих кабельних лініях зв'язку.

Експонат дуже цінний для рашистів та досить сучасний. Він був узятий на озброєння у 2018 році. Зворотний звіт життя цієї РЛЗ розпочався. Як саме її буде знищено — стане великим сюрпризом для окупантів, — йдеться в дописі. Поширити

Що відомо про ситуацію в Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Після цього загарбники почали звозити на півострів свої системи ППО, оскільки перетворили дану захоплену частину територію України на великий та важливий військовий хаб.

Ще більшого значення для росіян у цьому контексті півострів набув після масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

При цьому українські сили оборони знаючи про "надзавдання" Криму для Росії не втрачають можливості вдарити по військових об'єктах та місцях зосередження техніки та живої сили ворога, ППО — не виняток.

Днями ми повідомляли, що партизани відстежили переміщення росіянами систем ППО для захисту мосту, який з'єднує окупований Крим із Росією. Крім того, 13 травня під удар потрапила російська база ППО на горі Ай-Петрі у Криму.

Також окупанти почали будувати загородження, щоб приховати свою ППО у Криму.