Військові РФ розвантажують крилаті ракети у порту Новоросійська — АТЕШ

Партизани відстежили, як окупанти розвантажують ракети "Калібр" у порту Новоросійська РФ. Їхні загарбники використовують для ударів по Україні.
Головні тези:
- Партизани виявили розвантаження крилатих ракет 'Калібр' у порту Новоросійська РФ, які використовуються для ударів по Україні.
- Після удару українських спецслужб по штабу Чорноморського флоту у Криму, окупанти перекинули до порту Новоросійська близько 15 кораблів, що робить його важливим морським хабом для діяльності росіян у Чорному морі.
- У квітні партизани розвідали військово-морську базу окупантів у Новоросійську, а в травні виявили зміцнення бази та залишені російські кораблі проєкту 11356Р та інші військові об'єкти.
- Залишилися у порту фрегати, розвідувальний та ракетний кораблі, патрульний корабель з ракетним комплексом, що свідчить про зростаючу військову активність окупантів.
- Останні дані підтверджують, що російські окупанти продовжують зміцнювати свою позицію у Новоросійську, реагуючи на потенційні загрози від дронів та інших ворожих атак.
Що виявили партизани у Новоросійську
Як зазначається, партизанам, які працюють у порту, вдалося розвідати процес вивантаження крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська.
Наразі партизани працюють над тим, щоб виявити самі склади з цими ракетами.
Що відомо про ситуацію в Новоросійську
Після удару українських спецслужб по штабу Чорноморського флоту у Криму у вересні 2023 року окупанти перекинули близько 15 кораблів у порт Новоросійська. З того часу він став головним морським хабом для діяльності росіян у Чорному морі у контексті війни в Україні.
У квітні партизани розвідали військово-морську базу окупантів у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Вже в травні вдалося з'ясувати, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську, сподіваючись захиститись від ударів дронів.
Наразі у Новоросійську залишилися два фрегати проєкту 11356Р: кораблі «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».
Також у порту залишилися середній розвідувальний корабель проєкту 864 типу «Меридиан», малий протичовновий корабель проекту 1124 «Альбатрос», десантний катер проєкту 21820 типу «Дюгонь» та малий ракетний корабель проєкту 21631 типу «Буян-М»
Залишився і один патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков», що був дооснащений модульним зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ. Останній розгорнутий на задній палубі замість гелікоптера.
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