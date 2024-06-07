Військові РФ розвантажують крилаті ракети у порту Новоросійська — АТЕШ

Партизани відстежили, як окупанти розвантажують ракети "Калібр" у порту Новоросійська РФ. Їхні загарбники використовують для ударів по Україні.

Що виявили партизани у Новоросійську

Як зазначається, партизанам, які працюють у порту, вдалося розвідати процес вивантаження крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська.

Наразі партизани працюють над тим, щоб виявити самі склади з цими ракетами.

Ми вивчаємо графіки прибуття кораблів та передаємо цю інформацію у потрібні руки, — зазначають у "Атеш Поширити

Що відомо про ситуацію в Новоросійську

Після удару українських спецслужб по штабу Чорноморського флоту у Криму у вересні 2023 року окупанти перекинули близько 15 кораблів у порт Новоросійська. З того часу він став головним морським хабом для діяльності росіян у Чорному морі у контексті війни в Україні.

У квітні партизани розвідали військово-морську базу окупантів у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Вже в травні вдалося з'ясувати, що російські окупанти зміцнюють військово-морську базу в Новоросійську, сподіваючись захиститись від ударів дронів.

Наразі у Новоросійську залишилися два фрегати проєкту 11356Р: кораблі «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».

Також у порту залишилися середній розвідувальний корабель проєкту 864 типу «Меридиан», малий протичовновий корабель проекту 1124 «Альбатрос», десантний катер проєкту 21820 типу «Дюгонь» та малий ракетний корабель проєкту 21631 типу «Буян-М»

Залишився і один патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков», що був дооснащений модульним зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ. Останній розгорнутий на задній палубі замість гелікоптера.