Росія вивела кораблі із Новоросійська у невідомому напрямку — OSINT-аналітик
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вивела кораблі із Новоросійська у невідомому напрямку — OSINT-аналітик

Флот
Джерело:  online.ua

Російські великі десантні кораблі у складі потужного ескорту покинули порт Новоросійська, в якому тривалий час переховувалися від українських атак.

Головні тези:

  • Російські великі десантні кораблі покинули порт Новоросійська
  • Призначення та кінцева точка перекидання флоту РФ залишаються невідомими
  • Супутникові знімки підтвердили перекидання кораблів із порту
  • Серед вирушених кораблів - патрульні, ракетні, десантні та підводні човни
  • Судна можуть бути задіяні у виконанні логістичних задач або надати підтримку пошкодженому флоту

Причини та кінцева точка перекидання флоту РФ наразі невідомі

Порівнюючи свіжі супутникові знімки Airbus за 5 червня з даними від 2 червня, OSINT-аналітик MT Anderson повідомив, що з порту Новоросійська вийшло велике угрупування кораблів військово-морського флоту РФ.

Мовиться про такі судна:

  • Два патрульні кораблі проєкту 22160 типу «Василий Быков»;

  • Два малі ракетні кораблі проєкту 21631 типу «Буян-М»;

  • Два великі десантні кораблі проєкту 775;

  • Великий десантний корабель проєкту 11711 типу «Іван Грен»;

  • Великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапір»;

  • Два підводні човни проєкту 636 «Варшавянка».

Разом із ними у невідомому напрямку також вирушили два тральщики проєкту 266М «Аквамарин-М» та тральщик проєкту 12700 «Александрит».

Причини та кінцева точка перекидання такого великого угрупування кораблів російського флоту наразі невідомі.

Одним із пояснень могло б бути залучення уцілілих російських великих десантних кораблів для виконання логістичних задач замість нещодавно уражених суден поромної переправи у Криму. Разом із десантними кораблями як ескорт були направлені добре озброєні патрульні та ракетні кораблі, а також мінні тральщики.

Що залишилося у порту Новоросійська

Окрім згаданих суден, у Новоросійську залишилися два фрегати проєкту 11356Р: кораблі «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».

Також у порту залишилися середній розвідувальний корабель проєкту 864 типу «Меридиан», малий протичовновий корабель проекту 1124 «Альбатрос», десантний катер проєкту 21820 типу «Дюгонь» та малий ракетний корабель проєкту 21631 типу «Буян-М»

Залишився і один патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков», що був дооснащений модульним зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ. Останній розгорнутий на задній палубі замість гелікоптера.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС планує ввести санкції проти тіньового флоту РФ
Танкер РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ виявив у Криму інженерний склад Чорноморського флоту Росії
Бахчисарай
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай готує потужний флот для вторгнення на Тайвань — The Telegraph
Китай

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?