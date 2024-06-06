Росія вивела кораблі із Новоросійська у невідомому напрямку — OSINT-аналітик

Російські великі десантні кораблі у складі потужного ескорту покинули порт Новоросійська, в якому тривалий час переховувалися від українських атак.
Головні тези:
- Російські великі десантні кораблі покинули порт Новоросійська
- Призначення та кінцева точка перекидання флоту РФ залишаються невідомими
- Супутникові знімки підтвердили перекидання кораблів із порту
- Серед вирушених кораблів - патрульні, ракетні, десантні та підводні човни
- Судна можуть бути задіяні у виконанні логістичних задач або надати підтримку пошкодженому флоту
Причини та кінцева точка перекидання флоту РФ наразі невідомі
Порівнюючи свіжі супутникові знімки Airbus за 5 червня з даними від 2 червня, OSINT-аналітик MT Anderson повідомив, що з порту Новоросійська вийшло велике угрупування кораблів військово-морського флоту РФ.
Мовиться про такі судна:
Два патрульні кораблі проєкту 22160 типу «Василий Быков»;
Два малі ракетні кораблі проєкту 21631 типу «Буян-М»;
Два великі десантні кораблі проєкту 775;
Великий десантний корабель проєкту 11711 типу «Іван Грен»;
Великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапір»;
Два підводні човни проєкту 636 «Варшавянка».
Разом із ними у невідомому напрямку також вирушили два тральщики проєкту 266М «Аквамарин-М» та тральщик проєкту 12700 «Александрит».
Причини та кінцева точка перекидання такого великого угрупування кораблів російського флоту наразі невідомі.
🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) June 6, 2024
0.5m📷 from 5 June 2024. Appears to have been a bit of an exodus from Novorossiysk
GONE — 2x Pr. 22160 | 2x Pr. 21631 | 2x KILO | Alexandrit | 2x Natya | Ivan Gren | All Ropuchas | Alligator
What's Ivan up to? pic.twitter.com/ymFnAlnLOD
Одним із пояснень могло б бути залучення уцілілих російських великих десантних кораблів для виконання логістичних задач замість нещодавно уражених суден поромної переправи у Криму. Разом із десантними кораблями як ескорт були направлені добре озброєні патрульні та ракетні кораблі, а також мінні тральщики.
Що залишилося у порту Новоросійська
Окрім згаданих суден, у Новоросійську залишилися два фрегати проєкту 11356Р: кораблі «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».
Також у порту залишилися середній розвідувальний корабель проєкту 864 типу «Меридиан», малий протичовновий корабель проекту 1124 «Альбатрос», десантний катер проєкту 21820 типу «Дюгонь» та малий ракетний корабель проєкту 21631 типу «Буян-М»
Залишився і один патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков», що був дооснащений модульним зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ. Останній розгорнутий на задній палубі замість гелікоптера.
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