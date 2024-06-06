Росія вивела кораблі із Новоросійська у невідомому напрямку — OSINT-аналітик

Російські великі десантні кораблі у складі потужного ескорту покинули порт Новоросійська, в якому тривалий час переховувалися від українських атак.

Причини та кінцева точка перекидання флоту РФ наразі невідомі

Порівнюючи свіжі супутникові знімки Airbus за 5 червня з даними від 2 червня, OSINT-аналітик MT Anderson повідомив, що з порту Новоросійська вийшло велике угрупування кораблів військово-морського флоту РФ.

Мовиться про такі судна:

Два патрульні кораблі проєкту 22160 типу «Василий Быков»;

Два малі ракетні кораблі проєкту 21631 типу «Буян-М»;

Два великі десантні кораблі проєкту 775;

Великий десантний корабель проєкту 11711 типу «Іван Грен»;

Великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапір»;

Два підводні човни проєкту 636 «Варшавянка».

Разом із ними у невідомому напрямку також вирушили два тральщики проєкту 266М «Аквамарин-М» та тральщик проєкту 12700 «Александрит».

Причини та кінцева точка перекидання такого великого угрупування кораблів російського флоту наразі невідомі.

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5m📷 from 5 June 2024. Appears to have been a bit of an exodus from Novorossiysk



GONE — 2x Pr. 22160 | 2x Pr. 21631 | 2x KILO | Alexandrit | 2x Natya | Ivan Gren | All Ropuchas | Alligator



What's Ivan up to? pic.twitter.com/ymFnAlnLOD — MT Anderson (@MT_Anderson) June 6, 2024

Одним із пояснень могло б бути залучення уцілілих російських великих десантних кораблів для виконання логістичних задач замість нещодавно уражених суден поромної переправи у Криму. Разом із десантними кораблями як ескорт були направлені добре озброєні патрульні та ракетні кораблі, а також мінні тральщики.

Що залишилося у порту Новоросійська

Окрім згаданих суден, у Новоросійську залишилися два фрегати проєкту 11356Р: кораблі «Адмирал Эссен» та «Адмирал Макаров».

Також у порту залишилися середній розвідувальний корабель проєкту 864 типу «Меридиан», малий протичовновий корабель проекту 1124 «Альбатрос», десантний катер проєкту 21820 типу «Дюгонь» та малий ракетний корабель проєкту 21631 типу «Буян-М»

Залишився і один патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков», що був дооснащений модульним зенітним ракетним комплексом Тор-М2КМ. Останній розгорнутий на задній палубі замість гелікоптера.