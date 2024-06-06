Россия вывела корабли из Новороссийска в неизвестном направлении — OSINT-аналитик
Категория
Украина
Дата публикации

Россия вывела корабли из Новороссийска в неизвестном направлении — OSINT-аналитик

Россия вывела корабли из Новороссийска в неизвестном направлении — OSINT-аналитик
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Источник:  online.ua

Российские крупные десантные корабли в составе мощного эскорта покинули порт Новороссийска, в котором длительное время скрывались от украинских атак.

Главные тезисы

  • Среди группировки судов - патрульные, ракетные, десантные корабли и подлодки, что говорит о возможности различных задач.
  • Определение конечной точки и целей маневра российского флота остается неизвестным.
  • Одно из предполагаемых объяснений - выполнение логистических задач в связи с потерями в Крыму.
  • В Новороссийске остались другие суда, среди них фрегаты, разведывательные и противолодочные корабли.

Причины и конечная точка опрокидывания флота РФ пока неизвестны

Сравнивая свежие спутниковые снимки Airbus за 5 июня с данными от 2 июня, OSINT-аналитик MT Anderson сообщил, что из порта Новороссийска вышла крупная группировка кораблей военно-морского флота РФ.

Речь идет о таких судах:

  • Два патрульных корабля проекта 22160 типа «Василий Быков»;

  • Два малых ракетных корабля проекта 21631 типа «Буян-М»;

  • Два больших десантных корабля проекта 775;

  • Большой десантный корабль проекта 11711 типа Иван Грен;

  • Большой десантный корабль проекта 1171 г. «Тапир»;

  • Две подлодки проекта 636 «Варшавянка».

Вместе с ними в неизвестном направлении также отправились два тральщика проекта 266М «Аквамарин-М» и тральщик проекта 12700 «Александрит».

Причины и конечная точка опрокидывания такой большой группировки кораблей российского флота пока неизвестны.

Одним из объяснений могло быть привлечение уцелевших российских крупных десантных кораблей для выполнения логистических задач вместо недавно пораженных судов паромной переправы в Крыму. Вместе с десантными кораблями в качестве эскорта были направлены хорошо вооруженные патрульные и ракетные корабли, а также минные тральщики.

Что осталось в порту Новороссийска

Кроме упомянутых судов, в Новороссийске остались два фрегата проекта 11356Р: корабли "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Также в порту остались средний разведывательный корабль проекта 864 типа Меридиан, малый противолодочный корабль проекта 1124 Альбатрос , десантный катер проекта 21820 типа Дюгонь и малый ракетный корабль проекта 21631 типа

Остался и один патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков», дооснащенный модульным зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ. Последний развернут на задней палубе вместо вертолета.

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