Россия вывела корабли из Новороссийска в неизвестном направлении — OSINT-аналитик

Российские крупные десантные корабли в составе мощного эскорта покинули порт Новороссийска, в котором длительное время скрывались от украинских атак.
Главные тезисы
- Среди группировки судов - патрульные, ракетные, десантные корабли и подлодки, что говорит о возможности различных задач.
- Определение конечной точки и целей маневра российского флота остается неизвестным.
- Одно из предполагаемых объяснений - выполнение логистических задач в связи с потерями в Крыму.
- В Новороссийске остались другие суда, среди них фрегаты, разведывательные и противолодочные корабли.
Причины и конечная точка опрокидывания флота РФ пока неизвестны
Сравнивая свежие спутниковые снимки Airbus за 5 июня с данными от 2 июня, OSINT-аналитик MT Anderson сообщил, что из порта Новороссийска вышла крупная группировка кораблей военно-морского флота РФ.
Речь идет о таких судах:
Два патрульных корабля проекта 22160 типа «Василий Быков»;
Два малых ракетных корабля проекта 21631 типа «Буян-М»;
Два больших десантных корабля проекта 775;
Большой десантный корабль проекта 11711 типа Иван Грен;
Большой десантный корабль проекта 1171 г. «Тапир»;
Две подлодки проекта 636 «Варшавянка».
Вместе с ними в неизвестном направлении также отправились два тральщика проекта 266М «Аквамарин-М» и тральщик проекта 12700 «Александрит».
Причины и конечная точка опрокидывания такой большой группировки кораблей российского флота пока неизвестны.
🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) June 6, 2024
0.5m📷 from 5 June 2024. Appears to have been a bit of an exodus from Novorossiysk
GONE - 2x Pr. 22160 | 2x Pr. 21631 | 2x KILO | Alexandrit | 2x Natya | Ivan Gren | All Ropuchas | Alligator
What's Ivan up to? pic.twitter.com/ymFnAlnLOD
Одним из объяснений могло быть привлечение уцелевших российских крупных десантных кораблей для выполнения логистических задач вместо недавно пораженных судов паромной переправы в Крыму. Вместе с десантными кораблями в качестве эскорта были направлены хорошо вооруженные патрульные и ракетные корабли, а также минные тральщики.
Что осталось в порту Новороссийска
Кроме упомянутых судов, в Новороссийске остались два фрегата проекта 11356Р: корабли "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
Также в порту остались средний разведывательный корабль проекта 864 типа Меридиан, малый противолодочный корабль проекта 1124 Альбатрос , десантный катер проекта 21820 типа Дюгонь и малый ракетный корабль проекта 21631 типа
Остался и один патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков», дооснащенный модульным зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ. Последний развернут на задней палубе вместо вертолета.
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