Россия вывела корабли из Новороссийска в неизвестном направлении — OSINT-аналитик

Российские крупные десантные корабли в составе мощного эскорта покинули порт Новороссийска, в котором длительное время скрывались от украинских атак.

Причины и конечная точка опрокидывания флота РФ пока неизвестны

Сравнивая свежие спутниковые снимки Airbus за 5 июня с данными от 2 июня, OSINT-аналитик MT Anderson сообщил, что из порта Новороссийска вышла крупная группировка кораблей военно-морского флота РФ.

Речь идет о таких судах:

Два патрульных корабля проекта 22160 типа «Василий Быков»;

Два малых ракетных корабля проекта 21631 типа «Буян-М»;

Два больших десантных корабля проекта 775;

Большой десантный корабль проекта 11711 типа Иван Грен;

Большой десантный корабль проекта 1171 г. «Тапир»;

Две подлодки проекта 636 «Варшавянка».

Вместе с ними в неизвестном направлении также отправились два тральщика проекта 266М «Аквамарин-М» и тральщик проекта 12700 «Александрит».

Причины и конечная точка опрокидывания такой большой группировки кораблей российского флота пока неизвестны.

🇷🇺BSF: NOVOROSSIYSK🇷🇺

0.5m📷 from 5 June 2024. Appears to have been a bit of an exodus from Novorossiysk



GONE - 2x Pr. 22160 | 2x Pr. 21631 | 2x KILO | Alexandrit | 2x Natya | Ivan Gren | All Ropuchas | Alligator



What's Ivan up to? pic.twitter.com/ymFnAlnLOD — MT Anderson (@MT_Anderson) June 6, 2024

Одним из объяснений могло быть привлечение уцелевших российских крупных десантных кораблей для выполнения логистических задач вместо недавно пораженных судов паромной переправы в Крыму. Вместе с десантными кораблями в качестве эскорта были направлены хорошо вооруженные патрульные и ракетные корабли, а также минные тральщики.

Что осталось в порту Новороссийска

Кроме упомянутых судов, в Новороссийске остались два фрегата проекта 11356Р: корабли "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Также в порту остались средний разведывательный корабль проекта 864 типа Меридиан, малый противолодочный корабль проекта 1124 Альбатрос , десантный катер проекта 21820 типа Дюгонь и малый ракетный корабль проекта 21631 типа

Остался и один патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков», дооснащенный модульным зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ. Последний развернут на задней палубе вместо вертолета.