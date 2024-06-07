Военные РФ разгружают крылатые ракеты в порту Новороссийска — АТЕШ

Партизаны отследили, как оккупанты разгружают ракеты "Калибр" в порту Новороссийска РФ. Их захватчики используют для ударов по Украине.

Что обнаружили партизаны в Новороссийске

Как отмечается, работающим в порту партизанам удалось разведать процесс выгрузки крылатых ракет "Калибр" в порту Новороссийска.

Пока партизаны работают над тем, чтобы выявить сами составы с этими ракетами.

Мы изучаем графики прибытия кораблей и передаем эту информацию в нужные руки, отмечают в "Атеш" Поделиться

Что известно о ситуации в Новороссийске

После удара украинских спецслужб по штабу Черноморского флота в Крыму в сентябре 2023 года оккупанты перебросили около 15 кораблей в порт Новороссийска. С этого времени он стал главным морским хабом для деятельности россиян в Черном море в контексте войны в Украине.

В апреле партизаны разведали военно-морскую базу окупантов в Новороссийске Краснодарского края РФ. Уже в мае удалось выяснить, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, надеясь защититься от ударов дронов.

В Новороссийске остались два фрегата проекта 11356Р: корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Также в порту остались средний разведывательный корабль проекта 864 типа Меридиан, малый противолодочный корабль проекта 1124 Альбатрос, десантный катер проекта 21820 типа Дюгонь и малый ракетный корабль проекта 21631 типа Буян

Остался и один патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков», дооснащенный модульным зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ. Последний развернут на задней палубе вместо вертолета.