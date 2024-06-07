Военные РФ разгружают крылатые ракеты в порту Новороссийска — АТЕШ

Партизаны отследили, как оккупанты разгружают ракеты "Калибр" в порту Новороссийска РФ. Их захватчики используют для ударов по Украине.
Главные тезисы
- Партизаны отследили разгрузку ракет 'Калибр' в порту Новороссийска
- Порт Новороссийск стал ключевым морским хабом для российских военных действий в Черном море
- Укрепление военно-морской базы российских оккупантов в Новороссийске для защиты от ударов дронов
- В порту остались фрегаты, корабли, ракетные системы и другое военное оборудование
- Последний патрульный корабль проекта 'Василий Быков' оснащен модульным зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ
Что обнаружили партизаны в Новороссийске
Как отмечается, работающим в порту партизанам удалось разведать процесс выгрузки крылатых ракет "Калибр" в порту Новороссийска.
Пока партизаны работают над тем, чтобы выявить сами составы с этими ракетами.
Что известно о ситуации в Новороссийске
После удара украинских спецслужб по штабу Черноморского флота в Крыму в сентябре 2023 года оккупанты перебросили около 15 кораблей в порт Новороссийска. С этого времени он стал главным морским хабом для деятельности россиян в Черном море в контексте войны в Украине.
В апреле партизаны разведали военно-морскую базу окупантов в Новороссийске Краснодарского края РФ. Уже в мае удалось выяснить, что российские оккупанты укрепляют военно-морскую базу в Новороссийске, надеясь защититься от ударов дронов.
В Новороссийске остались два фрегата проекта 11356Р: корабли «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».
Также в порту остались средний разведывательный корабль проекта 864 типа Меридиан, малый противолодочный корабль проекта 1124 Альбатрос, десантный катер проекта 21820 типа Дюгонь и малый ракетный корабль проекта 21631 типа Буян
Остался и один патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков», дооснащенный модульным зенитным ракетным комплексом Тор-М2КМ. Последний развернут на задней палубе вместо вертолета.
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