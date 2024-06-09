АТЕШ виявив арсенал техніки у військовій частині армії РФ — фото
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АТЕШ виявив арсенал техніки у військовій частині армії РФ — фото

рф
Джерело:  АТЕШ

Партизани виявили склад техніки армії РФ у військовій частині Тольятті Самарської області.

Головні тези:

 

  • За даними розвідки, окупанти готують техніку для відправки на Харківський напрямок в Україні.
  • Проблеми з установками ППО у військових частин РФ: старі ЗРК та неполадки з сучасними комплексами.
  • До 80% зенітно-ракетних комплексів в окупованій території мають різноманітні несправності.

Що виявив АТЕШ під час розвідки в Тольятті

Як зазначається, агент нашого руху серед ВС Росії на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок.

Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.

Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО та видобуваючи необхідні документи, — йдеться в дописі.

В окупантів РФ проблеми з установками ППО

Як зазначає АТЕШ, військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів

Один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.

Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.

Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності.

Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.

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