АТЕШ виявив арсенал техніки у військовій частині армії РФ — фото

Що виявив АТЕШ під час розвідки в Тольятті

Як зазначається, агент нашого руху серед ВС Росії на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок.

Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.

Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО та видобуваючи необхідні документи, — йдеться в дописі. Поширити

В окупантів РФ проблеми з установками ППО

Як зазначає АТЕШ, військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів

Один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.

Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.

Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності.

Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.