АТЕШ виявив арсенал техніки у військовій частині армії РФ — фото

Партизани виявили склад техніки армії РФ у військовій частині Тольятті Самарської області.
Головні тези:
- За даними розвідки, окупанти готують техніку для відправки на Харківський напрямок в Україні.
- Проблеми з установками ППО у військових частин РФ: старі ЗРК та неполадки з сучасними комплексами.
- До 80% зенітно-ракетних комплексів в окупованій території мають різноманітні несправності.
Що виявив АТЕШ під час розвідки в Тольятті
Як зазначається, агент нашого руху серед ВС Росії на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок.
Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.
В окупантів РФ проблеми з установками ППО
Як зазначає АТЕШ, військовослужбовець із підрозділу ППО ЗС РФ повідомляє про несправності та неефективність комплексів проти українських далекобійних дронів
Один з агентів руху опору із підрозділу ППО зазначає, що керівництво РФ почало використовувати старі ЗРК "Куб", які є малоефективними.
Однак, як зауважують в "АТЕШ", проблеми не обмежуються тільки застарілим обладнанням, також є неполадки з сучасними комплексами.
Більшу частину працездатних ЗРК було відправлено в зону "СВО", а в тилових містах залишилися несправні або зношені. Як каже наш агент, 65-80% усіх зенітно-ракетних комплексів мають якісь несправності.
Також в окупантів існує проблема з помилками операторів ЗРК, які, очевидно, не отримали належного навчання, а підготовлені фахівці гинуть на війні в Україні.
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