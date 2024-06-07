АТЕШ розкрив дані окупантів РФ із військових бригад Криму — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ розкрив дані окупантів РФ із військових бригад Криму — фото

рф
Джерело:  АТЕШ

Партизани отримали документи окупантів зі 126-ї та 810-ї бригад Криму. По останній ЗСУ вдарили у листопаді 2023 року.

Головні тези:

  • Партизани отримали дані про військових РФ з 126-ї та 810-ї бригад Криму, включаючи паспорти та військові квитки датовані 2014-2015 роками.
  • Військовослужбовці 126-ї бригади Чорноморського флоту скаржаться на покарання і відправлення на передову, а відновлені 810-ті бригаду РФ відправляють на фронт без екіпірування.
  • У листопаді 2023 року ЗСУ вдарили по 810-й бригаді РФ в Херсонській області, що було помстою за атаку на українських військовиків у Запорізькій області.

Що вдалося дізнатися партизанам про військових РФ

Наші кіберфахівці успішно отримали та опрацювали інформацію від нашого джерела у військкоматі, що стосується військовослужбовців 126-ї і 810-ї бригад, — йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, паспорти та військові квитки, датовані 2014 та 2015 роками.

Саме військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту скаржаться, що їх продовжують відправляти на передову як покарання до підрозділу "Шторм Z".

Також є скарги й на "відновлену" 810-у бригаду — окупантів відправляють на фронт без належного екіпірування.

Що відомо про удар 810-й бригаді

19 листопада 2023 року, в День ракетно-артилерійських військ РФ, ЗСУ вдарили за місцем розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Це сталося під час нагородження загарбників за вбивства в Україні.

У ЗСУ цей удар назвали помстою за 128-у бригаду, оскільки 3 листопада у прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета влучила у скупчення військових цього підрозділу, яких зібрали для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Тоді близько 20 бійців загинули, десятки було поранено.

Зазначимо, що на початку грудня 2023 року партизани пробралися на територію військової частини, де дислокується 810-а бригада морської піхоти РФ у тимчасово окупованому Севастополі (Крим).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готується до ударів України по Кримському мосту — АТЕШ
Кримський міст
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Військові РФ перекидають ППО з Маріуполю в Крим — АТЕШ
зс рф
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Військові РФ розвантажують крилаті ракети у порту Новоросійська — АТЕШ
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?