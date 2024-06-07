АТЕШ раскрыл данные оккупантов РФ из военных бригад Крыма — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ раскрыл данные оккупантов РФ из военных бригад Крыма — фото

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Источник:  АТЕШ

Партизаны получили документы оккупантов из 126-й и 810-й бригад Крыма. По-последнему ВСУ ударили в ноябре 2023 года.

Главные тезисы

  • Партизаны раскрыли данные о военнослужащих из 126-й и 810-й бригад Крыма, включая фото и документы.
  • Военнослужащие жалуются на недостаток экипировки и неподходящие условия на передовой, включая отправку в подразделение 'Шторм Z'.
  • Удар по 810-й бригаде морской пехоты РФ в Херсонской области считается местью за предыдущие акции, связанные с российскими военными.

Что удалось узнать партизанам о военных РФ

Наши киберспециалисты успешно получили и проработали информацию от нашего источника в военкомате, что касается военнослужащих 126-й и 810-й бригад, — говорится в сообщении.

По данным партизан, паспорта и военные билеты, датированные 2014 и 2015 годами.

Именно военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота жалуются, что их продолжают отправлять на передовую в качестве наказания в подразделение "Шторм Z".

Также есть жалобы и на "восстановленную" 810-ю бригаду — оккупантов отправляют на фронт без должной экипировки.

Что известно об ударе 810-й бригаде

19 ноября 2023 г., в День ракетно-артиллерийских войск РФ, ВСУ ударили по месту расположения 810-й бригады морской пехоты РФ в Херсонской области. Это произошло при награждении захватчиков за убийства в Украине.

В ВСУ этот удар назвали местью за 128 бригаду, поскольку 3 ноября в прифронтовом селе в Запорожской области российская ракета попала в скопление военных этого подразделения, которых собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии. Тогда около 20 бойцов погибли, десятки были ранены.

Отметим, что в начале декабря 2023 партизаны пробрались на территорию воинской части, где дислоцируется 810-я бригада морской пехоты РФ во временно оккупированном Севастополе (Крым).

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