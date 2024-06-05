Военные РФ опрокидывают ПВО из Мариуполя в Крым — АТЕШ

Партизаны зафиксировали перемещение позиций захватчиков в Мариуполе. Кроме того, оккупанты начали перебрасывать системы ПВО в Крым.
Главные тезисы
- Российские войска перемещают системы противовоздушной обороны из Мариуполя в Крым.
- Партизаны фиксируют активную передислокацию окупантов в Мариуполе.
- В 2014 году российские захватчики захватили Крым и свозят ПВО на полуостров.
- Украинские силы обороны оставляют возможность ударить по враждебным объектам в Крыму, включая системы ПВО.
- Оккупанты строят заграждения для защиты своей противовоздушной обороны в Крыму.
Что известно о опрокидывании ПВО из Мариуполя в Крым
После успешных ударов в Донецке и Луганске партизаны фиксируют активную передислокацию оккупантов.
Также, по имеющейся информации, в Крым были опрокинуты установки, обеспечивающие защиту воздушного пространства Мариуполя.
Что известно о российском ПВО в Крыму
Российские войска захватили Крым в 2014 году. После этого захватчики начали свозить на полуостров свои системы ПВО, поскольку превратили данную захваченную территорию Украины в большой и важный военный хаб.
Еще большее значение для россиян в этом контексте полуостров приобрел после масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
При этом украинские силы обороны, зная о "сверхзадаче" Крыма для России, не теряют возможности ударить по военным объектам и местам сосредоточения техники и живой силы врага, ПВО — не исключение.
На днях мы сообщали, что партизаны отследили перемещение россиянами систем ПВО для защиты моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией. Кроме того, 13 мая под удар попала российская база ПВО на горе Ай-Петри в Крыму.
Сегодня стало известно, что оккупанты начали строить заграждения, чтобы скрыть свою ПВО в Крыму.
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