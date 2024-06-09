АТЕШ обнаружил арсенал техники в военной части армии РФ — фото
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ обнаружил арсенал техники в военной части армии РФ — фото

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Источник:  АТЕШ

Партизаны обнаружили состав техники армии РФ в воинской части Тольятти Самарской области.

Главные тезисы

  • Агент АТЕШ раскрыл арсенал техники армии РФ в Тольятти, готовящийся к отправке в Украину на Харьковское направление.
  • Проблемы с установками ПВО у оккупантов РФ: неисправности старых и современных ЗРК, а также ошибки операторов.
  • Дефекты и износ техники: более 65-80% зенитно-ракетных комплексов испытывают неисправности, что затрудняет боеспособность.

Что обнаружил АТЕШ во время разведки в Тольятти

Как отмечается, агент нашего движения среди ВС России на полигоне в Тольятти обнаружил технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление.

Сообщается, что на полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.

Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение ПВО и добывая необходимые документы, говорится в сообщении.

У окупантов РФ проблемы с установками ПВО

Как отмечает АТЕШ, военнослужащий из подразделения ПВО ВС РФ сообщает о неисправностях и неэффективности комплексов против украинских дальнобойных дронов

Один из агентов движения сопротивления из подразделения ПВО отмечает, что руководство РФ начало использовать старые ЗРК "Куб", которые являются малоэффективными.

Однако, как отмечают в "АТЕШе", проблемы не ограничиваются только устаревшим оборудованием, также есть неполадки с современными комплексами.

Большая часть трудоспособных ЗРК была отправлена в зону "СВО", а в тыловых городах остались неисправны или изношены. Как говорит наш агент, 65-80% всех зенитно-ракетных комплексов испытывают какие-то неисправности.

Также у окупантов существует проблема с ошибками операторов ЗРК, которые, очевидно, не получили должной учебы, а подготовленные специалисты погибают на войне в Украине.

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