Росіяни змушені послабити ППО в Криму. Аналітики назвали причину

Удари Сил оборони по військових і матеріально-технічних об’єктах у Бєлгородській області, змусили російську армію змінити розміщення систем ППО та логістичну схему транспортування палива до тимчасово окупованого Криму.

Обстріли Бєлгородської області змусили росіян послабити захист ППО в Криму

У звіті посилаються на повідомлення партизанського руху "Атеш" від 10 червня, в якому йдеться про передислокацію російськими військами систем протиповітряної оборони з окупованого Криму до Бєлгородської області, що призвело до послаблення прикриття Криму з повітря.

Крім того, зазначається у звіті, на кадрах від 8 червня видно, що Росія знову почала транспортувати паливо залізничним мостом через Керченську протоку.

Наприкінці квітня речник Південного оперативного командування ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що з березня 2024 року російська влада не транспортує паливо через Керченський залізничний міст. Причиною є той факт, що ЗСУ можуть вдарити по мосту і спровокувати вибух цистерн, що знищить переправу.

Українське військове видання "Мілітарний" повідомило, що удари ЗСУ по залізничних поромах через Керченську протоку 30 травня змусили російську владу поновити транспортування палива через залізничний міст.

В ISW зазначають, що невідомо чи продовжить російська влада використовувати залізничний міст через Керченську протоку для транспортування палива і матеріально-технічного забезпечення до окупованого Криму в найближчій та середньостроковій перспективі.

Це, ймовірно, пом’якшить деякі логістичні обмеження, адже Росія намагається компенсувати втрачені пороми через протоку, але зробить міст через Керченську протоку дедалі вразливішою до ударів з боку України, особливо якщо російська протиповітряна оборона Криму погіршиться, — йдеться у звіті. Поширити

Обстріли ЗСУ по окупованому Криму

Вночі 10 червня у кількох районах тимчасово окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Зокрема, повідомлялося про вибухи в Євпаторії, у Сакському та Джанкойському районі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони вразили зенітний ракетний дивізіон С-400 біля Джанкоя, а також два зенітних дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

Тим часом військовослужбовці протиповітряної оборони ЗС РФ отримали наказ на евакуацію сімей із Криму. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного прикриття.